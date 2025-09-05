Одновременно с этим на игру будет действовать скидка, а также выйдет большое контентное обновление, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение разработчиков Funcom.

Когда будут действовать бесплатные выходные Dune: Awakening?

С 11 по 15 сентября все желающие смогут бесплатно ознакомиться с Dune: Awakening. В отличие от августовской пробной версии, которая имела ограничения (10 часов игры, только стартовые локации), новая акция не предусматривает никаких лимитов по времени или доступным контентом.

Игроки, которые присоединятся к бесплатным выходным, смогут играть вместе с владельцами полной версии, а весь достигнутый прогресс можно будет перенести в игру после ее приобретения.

Важно! Одновременно с этим событием, с 11 по 22 сентября, на игру будет действовать скидка 20%.

А что с обновлением?

Игра получит большое контентное обновление под названием "Глава 2". Что важно, участники бесплатных выходных смогут опробовать его, поскольку оно станет доступным владельцам игры уже 9 сентября – на день раньше, чем планировалось.

Обновление добавит в игру продолжение основного сюжета, новые контакты и случайные события. Также появится новая броня для различных архетипов и расширенные возможности для персонализации героя.

В частности, станут доступны новые прически, татуировки и возможность изменить внешность персонажа после начала игры.

Кроме того, выйдет новое платное дополнение "Потерянная добыча" из сезонного абонемента.

Что известно об игре Dune: Awakening?

Dune: Awakening Это многопользовательская игра на выживание с элементами MMO в открытом мире, создана по мотивам вселенной "Дюны" Фрэнка Герберта. События разворачиваются на жестокой пустынной планете Арракис, известной своими бесконечными песками, опасными кориолисовыми бурями и гигантскими песчаными червями.



Игровой процесс сочетает выживание, исследования, строительство и социальное взаимодействие. Игроки могут создавать собственные базы, от простых укрытий до огромных крепостей, исследовать неизведанные сектора пустыни, находить обломки кораблей и древние исследовательские станции. Для передвижения по миру доступна культовая техника, например орнитоптеры.

Трейлер Dune Awakening – смотрите видео:

Dune: Awakening вышла 10 июня на ПК (Steam) и менее чем за две недели разошлась тиражом в 1 миллион копий, установив новый рекорд для Funcom. Релиз проекта на PlayStation 5, Xbox Series X и S запланирован на 2026 год.