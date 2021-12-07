Один из лучших шутеров в этом году: в сети появились первые оценки видеоигры Halo Infinite

В сети уже начали появляться первые обзоры видеоигры Halo Infinite. В целом критикам этот проект очень понравился, а некоторые даже называют его лучшим шутером в этом году.

Уже завтра состоится полноценный релиз видеоигры Halo Infinite, которую разрабатывала студия 343 Industries. Мы уже рассказывали об этом проекте раньше, поэтому сегодня предлагаем ознакомиться с первыми его оценками.

К теме Игрок в Halo Infinite одним выстрелом из снайперской винтовки убил более 20 персонажей

Стоит начать с того, что открытое бета-тестирование этой видеоигры стартовало еще 15 ноября. А в рамках этого события игроки получили доступ к бесплатному многопользовательскому режиму. Следует отметить, что игра Halo Infinite сразу же после старта этих тестирований запрыгнула в топ самых популярных игр Steam. Согласно данным SteamDB, в пиковый момент в ней находилось более 270 тысяч геймеров.

Интересно, что даже сейчас она продолжает пользоваться спросом среди геймеров, а пиковый онлайн за последние сутки почти достиг показателя в 100 тысяч активных игроков. Также стоит отметить, что от пользователей Steam этот проект получил довольно хорошую оценку – 79% положительных отзывов (более 95 тысяч рецензий).

Релизный трейлер видеоигры Halo Infinite: видео

А вот первые обзоры от профильных изданий начали появляться только вчера, когда спало эмбарго на публикацию соответствующих материалов. Важно отметить, что в этом случае речь идет о полноценной версии Halo Infinite (с сюжетной кампанией). В целом критики довольно тепло встретили этот проект, а ярким подтверждением этих слов может служить его оценка на агрегаторах рецензий.

Например, на Opencritic, где нет распределения по платформам, у Halo Infinite сейчас 86 баллов из 100, а рекомендуют ее сразу 94% критиков. На Metacritic полноценную оценку смогли получить только две версии игры:

PC – 83 балла (22 обзора)

Xbox Series X – 86 баллов (75 обзоров)

Критики отмечают атмосферную историю, увлекательный игровой процесс, продуманный открытый мир, интересных персонажей, механику стрельбы, битвы с боссами и многопользовательский режим. Также журналистам понравились разнообразные нововведения, например, особенно они отмечают крюк-кошку.

А вот критикуют Halo Infinite за довольно стандартный набор активностей в открытом мире, несовершенную систему прогресса в мультиплеере, небольшие технические недостатки и антагониста, которого часто называют скучным. Также некоторым журналистам не понравилось то, что на релизе отсутствует кооператив (появится в 2022 году).

Но в общем критики сходятся во мнении, что эта видеоигра может понравиться не только поклонникам серии, но и новичкам. Напоследок стоит отметить, что релиз Halo Infinite состоится на PC, Xbox One и Xbox Series.

Это может вас заинтересовать – CD Projekt RED, Корпорации мира: видео