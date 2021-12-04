Наверное, все поклонники шутеров знают, что снайперские винтовки во всех играх являются одними из самых смертоносных вариантов вооружения. Обычно такое оружие убивает из одного выстрела в голову, а нередко популярными становятся видео, на которых можно увидеть своеобразный "шашлык" из оппонентов.

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Например, несколько месяцев назад мы рассказывали о хайлайте, которым отличился киберспортсмен с никнеймом ZywOo. Во время одного из соревновательных матчей он смог ликвидировать одним выстрелом сразу трех оппонентов. А среди поклонников Battlefield 2042 популярным стал клип, на котором можно увидеть похожий хайлайт. Геймер с никнеймом CaesarGGM также смог одним выстрелом убить сразу троих игроков вражеской команды.

Клип, которым поделился CaesarGGM: видео

Наверное, все поклонники Halo Infinite знают, что снайперская винтовка из этой видеоигры также очень смертоносна. Она наносит немало урона, а также убивает из одного выстрела в голову. Но насколько она смертоносна геймеры не знали, правда, до сегодняшнего дня.

Дело в том, что фанаты Halo Infinite провели эксперимент, посвященный именно этому вопросу. Для этого все они собрались на одном сервере, а затем выстроились в линию. Оказалось, что из снайперской винтовки можно убить одним выстрелом в голову сразу 23 игрока. Также интересно, что пуля после выстрела летит довольно медленно, а между первым и последним убийством проходит несколько секунд.

Напоследок стоит отметить, что пользователям сети этот эксперимент очень понравился. А оригинальная запись довольно быстро собрала в твиттере более 500 тысяч просмотров.

Интересный эксперимент в видеоигре Halo Infinite: видео