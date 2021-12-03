Две недели назад состоялся официальный релиз долгожданной игры Battlefield 2042, правда, вряд ли разработчики этого проекта думали, что он пройдет именно так. Видеоигру уже успели раскритиковать журналисты и геймеры, а особенно все отмечали ее техническое состояние.

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Понятно, что ее разработчики уже пообещали решить все проблемы, а вчера, например, вышел самый масштабный патч, который внес более трехсот исправлений. Правда, вряд ли можно написать, что геймеры остались довольны после этого.

Дело в том, что сразу же после его выхода "упали" серверы этой видеоигры, а потом оказалось, что вместе с ним в игре появились и новые проблемы. Геймеры начали писать в разных соцсетях, что новый патч сломал прицеливание в Battlefield 2042. Такие игроки отмечают, что камера вообще перестала двигаться по вертикали.

Правда, самое худшее произошло потом, когда геймеры заметили, какие новые скины могут появиться в этой видеоигре. Дело в том, что разработчики планируют выпустить специальные новогодние скины для специалистов, техники и оружия. Например, авторы превратили одного из бойцов в Санта-Клауса, на военный танк они добавили новогодних оленей, а на вертолет – праздничную гирлянду.

Новорічні скіни з відеогри Battlefield 2042 / Фото з твітера Battlefield Bulletin

Понятно, что подобные элементы кастомизации можно обнаружить почти в любой современной видеоигре. Правда, в этом случае разработчики сразу же попали под шквал критики. Геймеры отмечают, что подобные скины вообще не соответствуют стилистике и сеттингу видеоигры. А также добавляют, что это очень неуместное время для добавления таких праздничных скинов. Мол, сначала нужно хотя бы исправить все существующие недостатки.

Правда, есть в Battlefield 2042 и такие баги, которые, по мнению геймеров, исправлять не стоит. Речь идет о пингвинах с карты "Breakaway", которых можно ремонтировать. Игроки узнали, что с помощью инструментов для ремонта им можно восстанавливать запас здоровья. Правда, пока неизвестно, почему все так происходит. Также интересно, что некоторые пользователи Reddit уже попросили разработчиков не исправлять такой забавный недостаток.

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