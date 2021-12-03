Два тижні тому відбувся офіційний реліз довгоочікуваної гри Battlefield 2042, щоправда, навряд чи розробники цього проєкту думали, що він пройде саме так. Відеогру вже встигли розкритикувати журналісти та геймери, а особливо всі відзначали її технічний стан.

До теми Вільне падіння: відеогра Battlefield 2042 продовжує стрімко втрачати аудиторію

Зрозуміло, що її розробники вже пообіцяли розв'язати всі проблеми, а вчора, наприклад, вийшов наймасштабніший патч, який вніс понад триста виправлень. Щоправда, навряд чи можна написати, що геймери залишилися задоволеними після цього.

Річ у тім, що одразу ж після його виходу "впали" сервери цієї відеогри, а потім виявилося, що разом з ним в грі з'явилися й нові проблеми. Геймери почали писати в різних соцмережах, що новий патч зламав прицілювання в Battlefield 2042. Такі гравців відзначають, що камера взагалі перестала рухатися по вертикалі.

Щоправда, найгірше сталося потім, коли геймери помітили, які нові скіни можуть з'явитися в цій відеогрі. Річ у тім, що розробники планують випустити спеціальні новорічні скіни для спеціалістів, техніки та зброї. Наприклад, автори перетворили одного з бійців на Санта-Клауса, на військовий танк вони додали новорічних оленів, а на гвинтокрил – святкову гірлянду.

Новорічні скіни з відеогри Battlefield 2042 / Фото з твітера Battlefield Bulletin

Зрозуміло, що подібні елементи кастомізації можна знайти майже в будь-якій сучасній відеогрі. Щоправда, в цьому випадку розробники одразу ж потрапили під шквал критики. Геймери відзначають, що подібні скіни взагалі не відповідають стилістиці та сетинґу відеогри. А також додають, що це дуже недоречний час для додавання таких святкових скінів. Мовляв, спершу треба хоча б виправити всі існуючі недоліки.

Щоправда, є в Battlefield 2042 й такі баги, які, на думку геймерів, виправляти не варто. Йдеться про пінгвінів з мапи "Breakaway", яких можна ремонтувати. Гравці дізналися, що за допомогою інструментів для ремонту їм можна відновлювати запас здоров'я. Щоправда, поки невідомо, чому все так відбувається. Також цікаво, що деякі користувачі Reddit вже попросили розробників не виправляти такий кумедний недолік.

Дивні пінгвіни з відеогри Battlefield 2042: відео