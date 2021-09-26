Один из самых перспективных игроков CS: GO перешел в Valorant и будет играть за Team Liquid

Team Liquid объявили об обновлении своей команды по шутеру от Riot Games, подписав профессионального игрока CS: GO, которого еще год назад называли одним из самых перспективных молодых талантов. Подробности в материале.

Valorant, как киберспортивная дисциплина, уверенно наступает на пятки игре от Valve. Хотя в большинстве регионов мира старый-добрый Counter Strike все еще популярнее, североамериканские геймеры все больше предпочитают шутер от Riot Games, а теперь их примеру последовал бывший игрок Team Vitality по CS: GO.

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Итак, Набиль "Nivera" Бенрилтом стал очередным профессиональным игроком CS: GO, перешедшим в новую игру от Riot Games. Об этом объявили в официальном твиттере Team Liquid к которой и присоединился двадцатилетний бельгиец. Там он воссоединится со своим родным братом – легендарным "вантапером" и в прошлом также профессиональным игроком в Counter Strike – Адилем "ScreaM" Бенрилтомом.

В команде Nivera заменит Джеймса "Kryptix" Аффлека, который был частью нидерландской организации с тех пор как они сформировали состав по Valorant в августе 2020 года. В Team Liquid надеются, что "свежая кровь" поможет оживить команду, в последнее время демонстрирующую неутешительные результаты.



Интересно, что Набиль, считался одним из самых больших молодых талантов CS: GO, после того, как появился на Tier-1 сцене в октябре 2020 года, когда присоединился к Team Vitality и помог команде выиграть IEM Beijing-Haidian Europe и BLAST Premier Fall Finals в рамках успешного использования ростера из шести человек. Однако, когда Valve объявили правила о заменах, которые снимают с команд, которые их используют очки RMR, пути бельгийца и французского коллектива разошлись.

Учитывая перспективность и возраст Ниверы многие считали, что поиск новой команды станет лишь вопросом времени, однако Набиль шокировал всех присоединившись к когорте бывших игроков CS, которые ищут лучшей доли в Valorant. При этом киберспортсмен заверил фанатов, что делает этот карьерный шаг по собственному выбору, а не по необходимости.

Я мог бы присоединиться ко многим командам, но я просто потерял мотивацию и не хотел продолжать профессионально играть в CS: GO, – отметил молодой человек в комментарии для Dexerto.

Фанаты Team Liquid возлагают большие надежды на новичка и с нетерпением ожидают его дебют в квалификационном отборе EMEA за последний шанс попасть на Valorant Champions, который состоится с 10 по 17 октября.