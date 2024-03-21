Новая экранизация

На этот раз речь идет о крайне популярной во всем мире игре The Sims от EA Games. Эта серия, которая сейчас насчитывает четыре части и готовится к выпуску пятой, является симулятором жизни, где вам нужно управлять персонажами, проходя с ними все этапы, – от рождения до смерти и даже дальше.

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Режиссером проекта станет Кейт Херрон, которая ранее сняла первый сезон "Локи" для Disney+ и четыре эпизода первого сезона "Сексуального образования" для Netflix.

Сообщается, что Херрон также будет соавтором сценария.

Продюсированием будет заниматься продюсерская компания Марго Робби LuckyChap (которой Робби руководит вместе с Томом Акерли, Джози Макнамарой и Софией Керр) совместно с Роем Ли и Мири Юн из Vertigo Entertainment, а также самой Electronic Arts.

На данном этапе нет никаких других подробностей о предстоящем проекте. Единственное, что можно сказать точно, – это будет именно фильм, а не сериал. По крайней мере так, судя по объявлению, планируют это сейчас. Однако не стоит исключать вероятности того, что в процессе планирования и написания сценария что-то изменится, ведь подобные случаи случались уже много раз.

Созданная культовым игровым дизайнером Уиллом Райтом (создателем новаторской игры SimCity 1989 года), игра The Sims была впервые выпущена в начале 2000 года. Имея за плечами более двух десятилетий сиквелов и дополнений (и более 200 миллионов проданных копий), The Sims является одной из самых продаваемых серий видеоигр всех времен.