Форвард Арсенала и сборной Бразилии Габриэль Жезус, похоже, потерял свой аккаунт в Counter-Strike 2.

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Многие футболисты известны своей любовью к соревновательному шутеру Valve.

Среди фанатов этой геймерской дисциплины такие известные игроки как Неймар, Каземиро, Лукас Пакета и Александр Зинченко, который в прошлом году даже дебютировал на профессиональной киберспортивной сцене за собственный коллектив Passion UA.

Оказалось, что и одноклубник и друг Зины Габи Жезус также пылкий фанат Counter-Strike 2 и недавно получил VAC бан в игре.

Просьбу разобраться с этой "несправедливой" ситуацией геймер опубликовал в собственном профиле в X, обратившись к разработчикам из Valve.

Интересно, что на момент получения бана на аккаунте футболиста было скинов на сумму около 38 тысяч долларов.

Конечно, это не то чтобы критическая сумма для основного игрока топ-клуба английской Премьер-лиги, но ситуация все еще неприятная.

Хотя получение VAC бана обычно не отменяют, есть подозрение, что Valve могут пойти на уступки для столь популярного поклонника игры.