Форвард Арсенала и сборной Бразилии Габриэль Жезус, похоже, потерял свой аккаунт в Counter-Strike 2.
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Многие футболисты известны своей любовью к соревновательному шутеру Valve.
Среди фанатов этой геймерской дисциплины такие известные игроки как Неймар, Каземиро, Лукас Пакета и Александр Зинченко, который в прошлом году даже дебютировал на профессиональной киберспортивной сцене за собственный коллектив Passion UA.
Оказалось, что и одноклубник и друг Зины Габи Жезус также пылкий фанат Counter-Strike 2 и недавно получил VAC бан в игре.
Просьбу разобраться с этой "несправедливой" ситуацией геймер опубликовал в собственном профиле в X, обратившись к разработчикам из Valve.
Конечно, это не то чтобы критическая сумма для основного игрока топ-клуба английской Премьер-лиги, но ситуация все еще неприятная.
Хотя получение VAC бана обычно не отменяют, есть подозрение, что Valve могут пойти на уступки для столь популярного поклонника игры.