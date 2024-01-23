Форвард Арсеналу та збірної Бразилії Габріель Жезус, схоже, втратив свій акаунт у Counter-Strike 2.

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Чимало футболістів відомі своєю любов'ю до змагального шутера Valve.

Серед фанатів цієї геймерської дисципліни такі відомі гравці як Неймар, Каземіро, Лукас Пакета та Олександр Зінченко, який минулому році навіть дебютував на професійній кіберспортивній сцені за власний колектив Passion UA.

Виявилося, що й одноклубник та друг Зіни Габі Жезус також є палким фанатом Counter-Strike 2 і нещодавно отримав VAC бан у грі.

Прохання розібратися з цією "несправедливою" ситуацією геймер опублікував у власному профілі в X, звернувшись безпосередньо до розробників з Valve.

Цікаво, що на момент отримання бану на акаунті футболіста було скінів на суму в близько 38 тисяч доларів.

Звичайно, це не те щоб критична сума для основного гравця топклубу англійської Прем'єр-ліги, але ситуація все ще неприємна.

Хоча отримання VAC бану зазвичай не скасовують, є підозра, що Valve можуть піти на поступки для такого популярного шанувальника гри.