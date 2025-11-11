OG представляет новый состав по Dota 2 после того, как из-за провалов уволила предыдущий

Знаменитая киберспортивная организация OG, известная своими двумя победами на The International, объявила о кардинальных изменениях в своем подразделении по Dota 2. После череды неудачных результатов команда решила покинуть европейский регион и представила совершенно новый состав, сделав стратегическую ставку на Юго-Восточную Азию. Этот шаг знаменует начало новой главы в истории клуба.

Что известно о новом филиппинском составе OG?

После роспуска своего предыдущего европейского состава из-за нестабильных выступлений в течение года, OG официально представила новую команду, которая полностью состоит из филиппинских игроков. Организация перенесла свою деятельность в Юго-Восточную Азию, региона, который считается одним из самых горячих в мире Dota 2. Новый ростер – это бывшие игроки команды Team Aureus, которые уже успели привлечь к себе внимание на региональной сцене, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

В состав новой команды OG вошли:

Джон "Natsumi-" Энтони Варгас.

Эрин Джаспер "Yopaj-" Феррер.

Никко "Nikko" Белокура (также известный как "Force").

Тимоти "Tims" Рандруп.

Ролен Андрей Габриэль "Skem" Онг.

Тренером команды стал Адам "343" Эрванн Шах бин Ахтар Хуссейн, который имеет опыт работы с Fnatic и другими коллективами из Юго-Восточной Азии.

Сооснователь OG, Себастьян "Ceb" Себастьян "Ceb" Дебс, который ранее временно присоединялся сам к команде, чтобы спасти ее результаты на турнире DreamLeague Division 2 Season 1, прокомментировал это решение, заявив, что организация стремится принести региону чемпионство, на которое он заслуживает. Он отметил, что Юго-Восточная Азия всегда ощущалась для OG как второй дом, и поблагодарил местных фанатов за постоянную поддержку.

Каждый из новых игроков имеет заметный опыт:

Natsumi- ранее выступал за Talon Esports и одержал победу на MESA Invitational 2024.

Nikko, играя за MOUZ, выиграл Dota 2 World Invitationals 2024.

В то же время Yopaj, Tims и Skem хорошо известны своей игрой в BOOM Esports, с которой они доминировали на региональной сцене в 2022 году и выиграли GAMERS GALAXY Invitational Series Dubai.

Этот состав сочетает опытных ветеранов и региональную синергию, что дает OG прочную основу для восстановления своего конкурентного наследия.

Когда первая игра?

Дебют нового филиппинского состава OG состоится на турнире PGL Wallachia Season 6, который пройдет с 15 по 23 ноября, пишет GosuGamers. Там команда сразится с такими именитыми соперниками, как Team Liquid, MOUZ и Tundra Esports, за призовой фонд в 1 миллион долларов. Этот турнир станет первым серьезным испытанием для обновленной команды на пути к возрождению былой славы OG.

