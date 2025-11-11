Що відомо про новий філіппінський склад OG?

Після розпуску свого попереднього європейського складу через нестабільні виступи протягом року, OG офіційно представила нову команду, яка повністю складається з філіппінських гравців. Організація перенесла свою діяльність до Південно-Східної Азії, регіону, який вважається одним із найпалкіших у світі Dota 2. Новий ростер – це колишні гравці команди Team Aureus, які вже встигли привернути до себе увагу на регіональній сцені, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Дивіться також N0tail не допоміг: одна з найвідоміших команд світу розпустила свій склад з Dota 2

До складу нової команди OG увійшли:

Джон "Natsumi-" Ентоні Варгас.​

Ерін Джаспер "Yopaj-" Феррер.​

Нікко "Nikko" Білокура (також відомий як "Force").​

Тімоті "Tims" Рандруп.​

Ролен Андрей Габріель "Skem" Онг.​

Тренером команди став Адам "343" Ерванн Шах бін Ахтар Хуссейн, який має досвід роботи з Fnatic та іншими колективами з Південно-Східної Азії.

Співзасновник OG, Себастьян "Ceb" Дебс, який раніше тимчасово приєднувався сам до команди, щоб урятувати її результати на турнірі DreamLeague Division 2 Season 1, прокоментував це рішення, заявивши, що організація прагне принести регіону чемпіонство, на яке він заслуговує. Він зазначив, що Південно-Східна Азія завжди відчувалася для OG як другий дім, і подякував місцевим фанатам за постійну підтримку.​

Кожен з нових гравців має помітний досвід:

Natsumi- раніше виступав за Talon Esports і здобув перемогу на MESA Invitational 2024.

Nikko, граючи за MOUZ, виграв Dota 2 World Invitationals 2024.

Водночас Yopaj, Tims і Skem добре відомі своєю грою в BOOM Esports, з якою вони домінували на регіональній сцені у 2022 році та виграли GAMERS GALAXY Invitational Series Dubai.

Цей склад поєднує досвідчених ветеранів та регіональну синергію, що дає OG міцну основу для відновлення своєї конкурентної спадщини.

Коли перша гра?

Дебют нового філіппінського складу OG відбудеться на турнірі PGL Wallachia Season 6, що пройде з 15 по 23 листопада, пише GosuGamers. Там команда змагатиметься з такими іменитими суперниками, як Team Liquid, MOUZ і Tundra Esports, за призовий фонд в 1 мільйон доларів. Цей турнір стане першим серйозним випробуванням для оновленої команди на шляху до відродження колишньої слави OG.​

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!