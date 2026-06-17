Rockstar анонсировала крупное ограбление для GTA Online: что известно о The Kortz Center Heist

Несмотря на то, что GTA V уже почти 13 лет, Rockstar Games не собирается прекращать поддержку своей самой успешной игры. Компания уже готовит для поклонников GTA Online новое масштабное приключение, центральным элементом которого станет очередное ограбление.

Об этом Rockstar Games сообщила в официальном анонсе, посвящённом предстоящим обновлениям GTA Online.

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Студия подтвердила, что в июле 2026 года для онлайн-режима GTA V выйдет крупное контентное обновление под названием The Kortz Center Heist. Главной особенностью обновления станет новое ограбление, которое получит такое же название.

Пока что Rockstar не раскрывает подробностей о сюжете, структуре миссии или возможных наградах. Разработчики лишь подтвердили сам факт выхода обновления и пообещали поделиться дополнительной информацией в течение ближайших недель.

GTA Online продолжает жить, несмотря на свой возраст

Анонс The Kortz Center Heist стал очередным доказательством того, что Rockstar продолжает активно поддерживать GTA Online даже спустя много лет после релиза игры.

За это время онлайн-режим получил десятки крупных обновлений с новыми ограблениями, бизнесами, транспортом, оружием и сюжетными линиями. Именно GTA Online остаётся одним из главных источников дохода компании и продолжает удерживать огромную аудиторию игроков.

Новость о новом ограблении Rockstar обнародовала одновременно с объявлением о бесплатном обновлении GTA V для владельцев цифровых версий игры на PlayStation 4 и Xbox One. Начиная с 18 июня 2026 года они смогут без дополнительной оплаты перейти на версии для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

Что это означает для игроков

Пока Rockstar не раскрыла подробностей о The Kortz Center Heist, сам факт анонса свидетельствует о продолжении активного развития GTA Online. Компания явно не спешит оставлять проект без нового контента, даже несмотря на приближение следующей крупной игры серии.

Скорее всего, в ближайшие недели студия покажет первый трейлер обновления и расскажет больше о самом объекте ограбления, персонажах и наградах. Сейчас известно только одно: в июле игроков GTA Online ждет очередная крупная криминальная операция.