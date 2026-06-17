Про це Rockstar Games повідомила в офіційному анонсі, присвяченому майбутнім оновленням GTA Online.

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Студія підтвердила, що в липні 2026 року для онлайн-режиму GTA V вийде велике контентне оновлення під назвою The Kortz Center Heist. Головною особливістю апдейту стане нове пограбування, яке отримає таку ж назву.

Наразі Rockstar не розкриває подробиць щодо сюжету, структури місії чи можливих нагород. Розробники лише підтвердили сам факт виходу оновлення та пообіцяли поділитися додатковою інформацією протягом найближчих тижнів.

GTA Online продовжує жити попри свій вік

Анонс The Kortz Center Heist став черговим доказом того, що Rockstar продовжує активно підтримувати GTA Online навіть через багато років після релізу гри.

За цей час онлайн-режим отримав десятки великих оновлень із новими пограбуваннями, бізнесами, транспортом, зброєю та сюжетними лініями. Саме GTA Online залишається одним із головних джерел доходу компанії та продовжує утримувати величезну аудиторію гравців.

Новину про нове пограбування Rockstar оприлюднила одночасно з оголошенням про безкоштовне оновлення GTA V для власників цифрових версій гри на PlayStation 4 та Xbox One. Починаючи з 18 червня 2026 року вони зможуть без додаткової оплати перейти на версії для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

Що це означає для гравців

Поки Rockstar не розкрила деталей The Kortz Center Heist, сам факт анонсу свідчить про продовження активного розвитку GTA Online. Компанія явно не поспішає залишати проєкт без нового контенту, навіть попри наближення наступної великої гри серії.

Найімовірніше, найближчими тижнями студія покаже перший трейлер оновлення та розповість більше про сам об'єкт пограбування, персонажів і нагороди. Зараз відомо лише одне: в липні гравців GTA Online чекає чергова велика кримінальна операція.