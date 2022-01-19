Ограбление пошло не по плану: игрок в Red Dead Redemption 2 поделился забавным видео

Поклонник видеоигры Red Dead Redemption 2 поделился на Reddit курьезной записью. Он взялся за ограбление поезда, правда, почти сразу все пошло не по его плану.

В видеоигре Red Dead Redemption 2 огромный открытый мир, который способен генерировать самые разные ситуации. Разработчики из Rockstar Games очень хорошо поработали над ним, а очередным ярким подтверждением этого может служить курьезное видео, которым поделился пользователь Reddit с никнеймом javi4881.

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Итак, этот игрок решил взяться за довольно стандартное для Red Dead Redemption 2 дело – грабеж поездов. Он достаточно хорошо подготовился, правда, почти сразу все пошло не по его плану. Дело в том, что javi4881 едва успел запрыгнуть на двигавшийся поезд. А вот для его коня это ограбление вообще стало последним.

Главный герой уверенно встал на крыше поезда, а также уже собирался забираться внутрь. Правда, в последний момент протагонист получил удар в спину. Дело в том, что главный герой не заметил железнодорожный мост, который был впереди. Стоит отметить, что на этом его ограбление завершилось, правда, приключение еще нет.

Дело в том, что сначала протагонист получил серию ударов железными балками, а затем упал на землю. Самое интересное в этой ситуации то, что главный герой приземлился в пасть аллигатора, который просто отдыхал возле водоема. Геймеры шутят, что последний стал настоящей вишенкой на торте.

Напоследок отметим, что эта запись очень понравилась пользователям Reddit. Видео уже стало одним из самых популярных в разделе этой видеоигры: более 9 тысяч лайков и немало положительных комментариев.

Одно из самых нелепых ограблений поезда в Red Dead Redemption 2: видео