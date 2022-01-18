Релиз игры Foxhole состоялся еще в июле 2017 года, правда, очень популярной она так и не стала. Согласно данным ресурса SteamDB, ее дневной пиковый онлайн держится в пределах 2 – 3 тысяч геймеров, а в целом ей пока даже не покорился показатель у 6 тысяч активных игроков. Правда, на этой неделе все изменилось, а об этой видеоигре заговорили многие геймеры.

Стоит начать с того, что Foxhole – военная MMO, в которой война никогда не завершается, а игроки должны контролировать каждый ее элемент. Например, геймеры отвечают за добычу ресурсов, изготовление оружия и брони, снабжение припасами, разработку стратегии, а также должны участвовать в самих боях. То есть каждый игрок в Foxhole должен выбрать роль, которую он хочет отыгрывать.

Видеоигра Foxhole / Фото из магазина Steam

Среди таких ролей есть и логисты – геймеры, отвечающие за поставку припасов на фронт. Именно представители этой "профессии" и сделали видеоигру очень популярной в сети. Дело в том, что одно из последних обновлений усложнило их игровой процесс, а также сделало его достаточно проблемным. Понятно, что логистам оно не понравилось, поэтому они создали своеобразный профсоюз с названием "LOGI". Добавим, что его членами уже стали около 2 тысяч геймеров.

В конце декабря его представители обратились с официальным заявлением к разработчикам, в котором они достаточно подробно разобрали основные проблемы. По их мнению, авторам видеоигры нужно упростить приобретение компонентов, ускорить процесс распаковки материалов, скорректировать работу снежных штормов и внести еще некоторые небольшие правки. Логисты добавляют, что просто хотят наладить контакт между игроками и авторами.

Видеоигра Foxhole / Фото из магазина Steam

Правда, представители канадской студии Siege Camp не очень заинтересованы в этом. Дело в том, что они решили проигнорировать просьбы геймеров. Представителям профсоюза это не понравилось, поэтому они устроили настоящую забастовку. Такие игроки не выполняют своих обязанностей, а потому геймеры, которые находятся на фронте, остались без припасов.

Логисты полагают, что такое нарушение игрового процесса может привлечь внимание разработчиков. Добавим, что глобального дефицита пока нет, правда, иногда на Reddit появляются сообщения, в которых говорится о проблемах с логистикой. Также отметим, что разработчики из Siege Camp пока никак не комментировали ситуацию с такой забастовкой.

Трейлер видеоигры Foxhole: видео