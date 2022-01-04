Он все-таки вышел: в Steam состоялся релиз пародийного шутера Clownfield 2042

Студия Riverside Sports выпустила в Steam забавный шутер Clownfield 2042. В этой пародии на Battlefield 2042 игрокам нужно сражаться не только с врагами, но и с разными багами.

Наверное, все поклонники видеоигр знают, каким провалом обернулся релиз игры Battlefield 2042. Раскритиковать ее уже успели почти все, а одна студия даже анонсировала пародийный шутер в честь этой многострадальной игры. Мы уже раньше упоминали о Clownfield 2042, а потому сегодня расскажем вам о ее релизе.

Подробнее об игре Пародия на Battlefield 2042: у Steam появилась забавная видеоигра Clownfield 2042

По сюжету, NFT вызвали глобальную криптокатастрофу, из-за которой страны начали разваливаться. На фоне этого военные создали группировку "No-Clowns" ("Без клоунов"), в которую и входит главный герой. В Clownfield 2042 есть несколько режимов игры, 3 игровые карты, 6 вариантов вооружения, природные катаклизмы, примитивная система разрушения, а также "сломанная" физика и разнообразные баги, которыми игроки должны наслаждаться.

Трейлер видеоигры Clownfield 2042: видео

Стоит отметить, что ее релиз в Steam прошел довольно успешно, а в целом пользователи этого сервиса оценили ее очень высоко – 89% положительных отзывов (более тысячи рецензий). В своих кратких обзорах они шутливо отмечают, что это одна из лучших игр 2021 года.

По их мнению, Clownfield 2042 лучше Battlefield 2042 во всех компонентах. А особенно геймерам понравилось то, что в этой пародии есть функции (таблица лидеров), которые они очень хотели бы увидеть в оригинале. Также они отмечают экран загрузки, где появляется сообщение с таким тестом:

Если вы продолжите предзаказывать видеоигры, то мы будем вкладывать еще меньше сил в их разработку.

Но самое главное, что эта видеоигра действительно пользуется спросом среди игроков. Согласно данным SteamDB, в пиковый момент в Clownfield 2042 играло около 300 геймеров. А в целом онлайн пока опускался лишь до показателя у 60 активных игроков.

Стоит отметить, что игру Clownfield 2042 можно приобрести за 21 гривну, а до 7 января это можно будет сделать даже со скидкой в 14%. Добавим, что уже в ближайшее время для видеоигры должно выйти бесплатное обновление с новой картой.

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