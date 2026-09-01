Четвертый шедевр подряд – Onimusha: Way of the Sword от Capcom привела критиков в восторг

Capcom продолжает свое триумфальное шествие в 2026 году. Onimusha: Way of the Sword получила первые оценки от критиков и стала четвертым подряд хитом разработчиков.

Официальный релиз игры разработчики запланировали на 4 сентября 2026 года, однако первые рецензии уже появились в сети, и они весьма положительные, сообщает 24 Канал.

Что говорят критики

На агрегаторе Metacritic версия для PlayStation 5 получила 85 баллов из 100 возможных на основе 82 обзоров, что свидетельствует о крайне позитивном восприятии игры профессиональным сообществом.

Интересно, что версия для новой консоли Nintendo Switch 2 продемонстрировала самый высокий средний балл – 89 баллов на основе 8 отзывов. В то же время критики оценили версию для ПК несколько ниже – в 82 балла на основе 24 обзоров. Последний показатель чрезвычайно важен, ведь портирование игр от Capcom на компьютеры исторически бывает нестабильным.

Трейлер игры: смотрите видео

Большинство критиков в восторге от боевой системы. Журналисты отмечают невероятные ощущения от проведения идеально рассчитанных по времени контратак, известных как "Иссен", и сложных комбо.

Несмотря на сложность боев, игра оставляет достаточно пространства для игроков, стремящихся испытать свои силы.

Популярный портал IGN оценил новинку на максимальные 100 баллов, похвалил выдающиеся бои с боссами, среди которых выделяются сражения против Ганрю и Бенкея, а также назвал главного героя Мусаси одним из самых интересных протагонистов в видеоиграх.

Однако не все рецензенты остались довольны другими аспектами игры. Например, издание VGC поставило оценку 60 баллов, отметив, что, несмотря на роскошные сражения, сам мир вокруг них не соответствует высоким стандартам.

Критики жалуются на большое количество искусственных затяжек в игровом процессе и проблемы с темпом.

Этот релиз укрепил лидерские позиции компании Capcom в 2026 году. До этого они уже порадовали геймеров успешными Pragmata, Monster Hunter Stories 3 и рекордной Resident Evil Requiem.