Проверенный инсайдер шокировал информацией об онлайн-режиме для GTA 6

Вдогонку информации о вероятной цене Grand Theft Auto 6 известный инсайдер шокировал поклонников серии, сообщив неожиданную деталь об онлайн-режиме долгожданного проекта.

И недели не прошло с момента как авторитетный журналист Том Хендерсон успокоил геймеров относительно цены GTA 6, как другой известный инсайдер огорчил и шокировал их новостью о гипотетической GTA Online 2, сообщает 24 Канал.

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Онлайн станет платным

Релиз GTA 6 все еще планируется осенью 2025 года, а Rockstar Games продолжают свое молчание. В связи с этим в сети активизировались не только геймеры с сумасшедшими теориями, но и финансовые аналитики, которые начали горячие споры о цене на будущий проект.

В конце, инсайдер проектов Rockstar под ником Tez2 поддержал слова Гендерсона о том, что базовая версия GTA 6 вряд ли будет стоить 100 долларов или выше, но по его информации разработчики компенсируют это довольно неожиданным путем.

Студия, вероятно, будет просить 100-150 долларов за издание игры с ранним доступом, а также продавать следующую версию GTA Online отдельно от сюжетной части проекта.

В посте на GTA Forums рассказал, что таким образом Rockstar хотят сделать основную версию GTA 6 более доступной для геймеров, которые потом смогут отдельно приобрести онлайн или наоборот сначала купят онлайн по более низкой цене, а затем "апгрейднут" его, открыв сюжет.

Также Tez2 прогнозирует появление подписки на онлайн-режим, некой GTA+, которая станет аналогом Game Pass и позволит разработчикам заработать на геймерах, предпочитающих платить небольшую сумму ежемесячно, ежели накапливать средства для приобретения.