Опередила Battlefield 2042 и Forza Horizon 5: у Steam состоялся релиз игры Farming Simulator 22

В сервисе Steam вышла видеоигра Farming Simulator 22, которая сразу же установила рекорд серии по количеству игроков онлайн. Интересно, что по этому показателю она обогнала даже Battlefield 2042 и Forza Horizon 5.

В фирменном магазине Valve состоялся релиз новой части в популярной серии Farming Simulator. Эта видеоигра очень успешно стартовала в сервисе Steam, в целом она даже смогла установить знаковый для франшизы рекорд.

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Стоит начать с того, что Farming Simulator 22 сразу же запрыгнула в топ продаж этого сервиса, а также попала в список самых популярных игр Steam. В пиковый момент в этой видеоигре находились более 105 тысяч геймеров, а это новый рекорд для серии. Раньше лучшим показателем могла похвастаться игра Farming Simulator 19 – почти 60 тысяч игроков на пике.

Правда, самое интересное в этой ситуации то, что такая нишевая видеоигра уже опередила по этому показателю вышедшие недавно Battlefield 2042 и Forza Horizon 5. Хотя стоит добавить, что в случае Forza Horizon 5 своеобразным оправданием может служить тот факт, что игра сразу же была доступна всем подписчикам Xbox Game Pass. А вот Battlefield 2042 просто вышла в достаточно "сыром" виде. Наверное, лучшим подтверждением этих слов может служить ее оценка у Steam – 27% положительных отзывов (более 40 тысяч рецензий).

Кстати, с оценками у Farming Simulator 22 все также достаточно хорошо. Сейчас у этого проекта 81% положительных отзывов, а оценило его уже более 2,5 тысячи геймеров. То есть в целом игроки встретили эту видеоигру довольно тепло, правда, идеальной ее назвать вряд ли можно. Геймеры критикуют эту игру за рост стоимости, проблемы с оптимизацией и небольшое количество нововведений.

Напоследок стоит отметить, что релиз видеоигры Farming Simulator 22 состоялся не только на PC, но и на PS 5, PS 4, Xbox Series и Xbox One. На PC цена стартует от 1199 гривен, на PlayStation – 1499 гривен, а на Xbox – 50 долларов.

Релизный трейлер видеоигры Farming Simulator 22: видео