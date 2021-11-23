В конце апреля украинская студия Mauris представила видеоигру Corsairs Legacy, которая должна стать духовным преемником оригинальных "Корсаров". Тогда разработчики рассказали немало интересного о своем проекте, а также отметили, что релиз первой части (суша) должен состояться уже в этом году. Правда, за это время их планы немного изменились.

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Стоит начать с того, что разработчики перенесли дату выхода видеоигры на 2022 год. Дело в том, что авторы решили выпустить две первые части (суша и вода) одновременно, правда, точной даты они пока не называли. Разработчики уже завершили работу над наземным геймплеем, а сейчас они активно работают над морскими баталиями. Также известно, что в игре Corsairs Legacy будет и украинский язык (всего семь).

Видеоигра Corsairs Legacy / Фото Mauris

Представители Mauris рассказали, что за это время их команда расширилась, а всего над игрой сейчас работает 15 человек. Также разработчики отметили, что инвестировали дополнительные средства в разработку Corsairs Legacy.

Авторы Corsairs Legacy хотят быть максимально открытыми, а для этого они даже решили провести 48-часовую трансляцию в Steam (уже началась). В рамках этого события руководитель проекта Владимир Бондаренко планирует более подробно рассказать о видеоигре, показать ее текущее состояние, общий прогресс и пообщаться с поклонниками.

Также разработчики пообещали, что уже в начале 2022 года представят полноценный геймплейный трейлер игры Corsairs Legacy. Правда, новым видео они поделились и на этот раз. На их официальном ютуб-канале уже вышел второй тизер этой видеоигры.

Второй тизер видеоигры Corsairs Legacy: видео