Студия Mauris анонсировала видеоигру в стилистике оригинальных "Корсаров". Игра называется Corsairs Legacy и должна стать своеобразным наследником этой известной серии.

В магазине Steam появилась страница видеоигры под названием Corsairs Legacy, которая разрабатывается студией Mauris. Разработчики хотят показать свое видение пиратской романтики, поэтому и планируют выпустить игру в духе оригинальных "Корсаров".

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Стоит начать с того, что развивать свою видеоигру разработчики планируют поэтапно. До конца этого года должна выйти первая часть, где игроки смогут сыграть в игру, которая взяла все самое лучшее от RPG составляющей "Корсаров". В следующем году планируется выход второй части, которая будет посвящена морским баталиям. А уже в 2023 году должен состояться релиз финальной игры с открытым миром.

Разработчики отметили, что детально разобрали все ключевые проблемы, которые возникали при создании последних игр в рамках этой франшизы. Почти всегда трудности возникали из-за того, что "Корсары" – это очень масштабная игра, в которой сочетается сразу несколько жанров. Обычно на разработку подобных проектов нужно потратить немало времени и средств. Именно поэтому разработчики Corsairs Legacy решили разделить свой проект сразу на три части.

Тизер видеоигры Corsairs Legacy – видео

Сама игра создается на игровом движке Unity, а также авторы отметили, что у них есть уже альфа-версия и определенные наработки. Бюджет в этой студии очень ограничен, поэтому они даже не тратили средства на создание уникальных моделей персонажей, а приобрели уже готовые. Правда, авторы не собираются выходить на краудфандинговые платформы или искать инвесторов. Хотя и отметили, что все фанаты, которые хотят помочь в создании видеоигры, могут заполнить специальную форму на официальном сайте.

События видеоигры Corsairs Legacy происходят в 1689 году, а главного героя зовут Джек Рэкхем. Он был простым контрабандистом и не планировал становиться пиратом, правда, в один момент все пошло не по его плану. Точной даты релиза своего проекта разработчики не назвали, но отметили, что планируют регулярно делиться новой информацией о Corsairs Legacy. Также авторы добавили, что первую часть этого проекта можно назвать лишь качественной AA-игрой. Но разработчики планируют вместе с фанатами развивать этот продукт в будущем.

Corsairs Legacy / Фото магазин Steam