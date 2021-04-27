Студія Mauris анонсувала відеогру у стилістиці оригінальних "Корсарів". Гра називається Corsairs Legacy та має стати своєрідним спадкоємцем цієї відомої серії.

У крамниці Steam з'явилася сторінка відеогри із назвою Corsairs Legacy, яка розроблюється студією Mauris. Розробники хочуть показати своє бачення піратської романтики, тому й планують випустити гру у дусі оригінальних "Корсарів".

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Варто розпочати з того, що розвивати свою відеогру розробники планують поетапно. До кінця цього року має вийти перша частина, де гравці зможуть зіграти у гру, яка взяла все найкраще від RPG складової "Корсарів". У наступному році планується вихід другої частини, яка буде присвячена морським баталіям. А вже у 2023 році має відбутися реліз фінальної гри з відкритим світом.

Розробники відзначили, що детально розібрали всі ключові проблеми, які виникали при створенні останніх ігор у межах цієї франшизи. Майже завжди труднощі виникали через те, що "Корсари" – це дуже масштабна гра, у якій поєднується одразу кілька жанрів. Зазвичай на розробку подібних проєктів потрібно витратити чимало часу та коштів. Саме тому розробники Corsairs Legacy вирішили розділити свій проєкт одразу на три частини.

Тизер відеогри Corsairs Legacy – відео

Сама гра створюється на ігровому рушії Unity, а також автори відзначили, що у них є вже альфа-версія та певні напрацювання. Бюджет у цієї студії дуже обмежений, тому вони навіть не витрачали кошти на створення унікальних моделей персонажів, а придбали вже готові. Щоправда, автори не збираються виходити на краудфандингові платформи чи шукати інвесторів. Хоча й відзначили, що всі фанати, які хочуть допомогти у створенні відеогри, можуть заповнити спеціальну форму на офіційному сайті.

Події відеогри Corsairs Legacy відбуваються у 1689 році, а головного героя звати Джек Рекхем. Він був простим контрабандистом та не планував ставати піратом, щоправда, в один момент все пішло не за його планом. Точної дати релізу свого проєкту розробники не назвали, але відзначили, що планують регулярно ділитися новою інформацією про Corsairs Legacy. Також автори додали, що першу частину цього проєкту можна назвати лише якісною AA-грою. Але розробники планують разом з фанатами розвивати цей продукт у майбутньому.

Corsairs Legacy / Фото крамниця Steam