Ексрозробник гри The Witcher 3: Wild Hunt анонсував новий проєкт у стилістиці темного фентезі. Його відеогра називається GORD та присвячена виживанню цілого племені.

У крамниці Steam з'явилася сторінка нової відеогри із назвою GORD. Цей проєкт може стати дебютним для студії Covenant, яку заснував колишній продюсер CD Projekt Red Стен Юст. Раніше він працював над розробкою The Witcher 3: Wild Hunt та The Witcher: Monster Slayer, але минулого року вирішив взятися за новий проєкт.

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GORD – це стратегія з елементами пригодницького екшену, яка розрахована на одного гравця. Геймери мають очолити групу людей (плем'я), яка вирішила дослідити невідомі землі та створити нове поселення. Гравці будуть споруджувати захисні укріплення та різноманітні будівлі, займатися збиранням ресурсів, а також допомагати місцевим жителям виживати у цьому похмурому світі.

У GORD має з'явитися механіка хвороб, система заклинань (для атаки та захисту), а у всіх персонажів буде показник психічного здоров'я. На нього можуть впливати певні події, наприклад, смерть, голод чи хвороби. Також у відеогрі будуть різноманітні тварини, ворожі племена, міфологічні істоти та якісь таємничі сили. Усю інформацію про навколишній світ можна буде отримувати з літописів, які розкидані у навколишніх лісах. Щоправда, для пошуку цих документів потрібно буде наважитися на небезпечну вилазку.

Розробники відзначили, що у GORD буде сюжетна кампанія, а також чимала кількість додаткових квестів та випадкових подій. Вони пообіцяли, що у відеогрі з'явиться система сценаріїв, які можна буде детально налаштувати (розмір мапи, завдання, погода та типи ворогів). Виживати потрібно буде у всесвіті, у якому поєднано елементи темного фентезі та слов'янської міфології.

Реліз GORD має відбутися у 2022 році на PC, а про версію для консолей розробники поки нічого не говорили. Автори відеогри встигли лише поділитися дебютним трейлером та кількома скриншотами.

Відеогра GORD / Фото крамниця Steam

Трейлер відеогри GORD – відео