Экс-разработчик игры The Witcher 3: Wild Hunt анонсировал новый проект в стилистике темного фэнтези. Его видеоигра называется GORD и посвящена выживанию целого племени.

В магазине Steam появилась страница новой видеоигры под названием GORD. Этот проект может стать дебютным для студии Covenant, которую основал бывший продюсер CD Projekt Red Стэн Юст. Ранее он работал над разработкой The Witcher 3: Wild Hunt и The Witcher: Monster Slayer, но в прошлом году решил взяться за новый проект.

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GORD – это стратегия с элементами приключенческого экшена, которая рассчитана на одного игрока. Геймеры должны возглавить группу людей (племя), которая решила исследовать неизвестные земли и создать новое поселение. Игроки будут строить защитные укрепления и различные постройки, заниматься сбором ресурсов, а также помогать местным жителям выживать в этом мрачном мире.

В GORD должна появиться механика болезней, система заклинаний (для атаки и защиты), а у всех персонажей будет показатель психического здоровья. На него могут влиять определенные события, например, смерть, голод или болезни. Также в видеоигре будут разнообразные животные, враждебные племена, мифологические существа и какие-то таинственные силы. Всю информацию об окружающем мире можно будет получать из летописей, которые разбросаны в окрестных лесах. Правда, для поиска этих документов нужно будет решиться на опасную вылазку.

Разработчики отметили, что в GORD будет сюжетная кампания, а также немалое количество дополнительных квестов и случайных событий. Они пообещали, что в видеоигре появится система сценариев, которые можно будет подробно настроить (размер карты, задачи, погода и типы врагов). Выживать нужно будет во вселенной, в которой совмещены элементы темного фэнтези и славянской мифологии.

Релиз GORD должен состояться в 2022 году на PC, а о версии для консолей разработчики пока ничего не говорили. Авторы видеоигры успели только поделиться дебютным трейлером и несколькими скриншотами.

Видеоигра GORD / Фото магазин Steam

Трейлер видеоигры GORD​ – видео