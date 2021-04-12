В сервисе Steam началось тестирование новой видеоигры под названием DAVIGO. В этой многопользовательской игре можно устроить настоящий поединок между гигантом с VR и крошечными игроками с PC.

В магазине Steam появилась страница игры с названием DAVIGO, которая должна стать дебютным проектом для крошечной студии Davigo Studio. Видеоигра выглядит многообещающе и заинтересовала большое количество геймеров, хотя над ней работает команда всего из трех человек.

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Эта видеоигра рассчитана на многопользовательские баталии между игроками с системами виртуальной реальности и геймерами, которые играют на PC. Конечно, такое противостояние трудно назвать честным, поэтому разработчики и поработали над своеобразным балансом. Геймер с VR играет за одинокого гиганта, у которого нет союзников. В видеоигре видно только его голову и огромные руки, которыми он и должен ликвидировать своих оппонентов. Также гигант может разрушать окружающую среду и бросать различные предметы.

Игроков с PC может быть от 1 до 4, а также они крошечные и очень быстрые. Для уничтожения врага они могут использовать ракеты и взрывчатку. Также у игроков с PC будут какие-то устройства для простых полетов. Такие виртуальные баталии напоминают аниме "Атака титанов" или реальные схватки людей с тараканами на кухне. Интересно, что в видеоигре должен появиться редактор карт, поэтому каждый сможет создать что-то интересное для своей компании. Разработчики отметили, что в финальную версию планируют добавить еще несколько режимов игры.

Видеоигра очень понравилась пользователям в сети, а оригинальное видео уже собрало почти 5 миллионов просмотров. А на известной платформе Reddit, пост с трейлером игры очень быстро набрал более 140 тысяч лайков и почти 3 тысячи комментариев. Большинство игроков отметили уникальную и оригинальную концепцию этого проекта.

Сейчас уже началось закрытое тестирование видеоигры DAVIGO, а принять участие в этом могут все игроки, которые задонатять 5 долларов на Patreon. Точную дату выхода этого проекта разработчики пока не называют.

Трейлер видеоигры DAVIGO – видео