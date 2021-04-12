У сервісі Steam розпочалося тестування нової відеогри із назвою DAVIGO. У цій багатокористувацькій грі можна влаштувати справжній двобій між гігантом з VR та крихітними гравцями з PC.

У крамниці Steam з'явилася сторінка гри із назвою DAVIGO, яка має стати дебютним проєктом для крихітної студії Davigo Studio. Відеогра виглядає багатообіцяюче та зацікавила чималу кількість геймерів, хоча над нею працює команда всього з трьох людей.

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Ця відеогра розрахована на багатокористувацькі баталії між гравцями з системами віртуальної реальності та геймерами, які грають на PC. Звісно, таке протистояння важко назвати чесним, тому розробники й попрацювали над своєрідним балансом. Геймер з VR грає за самотнього гіганта, у якого немає союзників. У відеогрі видно лише його голову та величезні руки, якими він й має ліквідовувати своїх опонентів. Також гігант може руйнувати навколишнє середовище та кидати різноманітні предмети.

Гравців з PC може бути від 1 до 4, а також вони крихітні та дуже швидкі. Для знищення свого ворога вони мають використовувати ракети та вибухівку. Також у гравців з PC будуть якісь пристрої для примітивних польотів. Такі віртуальні баталії нагадують аніме "Атака титанів" чи реальні сутички людей з тарганами на кухні. Цікаво, що у відеогрі має з'явитися редактор мап, тому кожен зможе створити щось цікаве для своєї компанії. Розробники відзначили, що у фінальну версію планують додати ще кілька режимів гри.

Відеогра дуже сподобалася користувачам у мережі, а оригінальне відео вже зібрало майже 5 мільйонів переглядів. А на відомій платформі Reddit, пост з трейлером гри дуже швидко набрав понад 140 тисяч вподобань та майже 3 тисячі коментарів. Більшість гравців відзначили унікальну та оригінальну концепцію цього проєкту.

Зараз вже розпочалося закрите тестування відеогри DAVIGO, а взяти участь у цьому можуть всі гравці, які задонатять 5 доларів на Patreon. Точну дату виходу цього проєкту розробники поки не називають.

Трейлер відеогри DAVIGO – відео