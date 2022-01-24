Опрос определил самых популярных персонажей Genshin Impact

Результаты недавнего опроса фанатов Genshin Impact раскрывают самых популярных персонажей, классы оружия и регионы игры. Детальнее – в материале.

На этот момент Genshin Impact, безусловно, одна из самых популярных игр на рынке RPG. Во многом проект от miHoYo обязан этим огромному разнообразию персонажей, которых игрокам предлагается собрать в собственную уникальную команду.

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Если существует выбор значит кого выбирают чаще всего. Этот вопрос заинтересовал поклонника игры и пользователя Reddit под ником milkyteaspoons.

На официальном сабребите проекта геймер опубликовал опрос, в котором попросил игроков поделиться подробностями о себе и своих предпочтениях в игре.

По его результатам оказалось, что самыми популярными персонажами Genshin Impact являются Кадзуха, Ху Тао, Сяо, Чжун Ли и Чайльд – именно в таком порядке.

Самые популярные персонажи Genshin Impact / изображение из Reddit

При этом milkyteaspoons выделил также 5 любимцев для каждого пола. Так среди мужчин наиболее популярными стали Ху Тао, Кадзуха, Чжун Ли, Сегун Райден и Гань Юй. В то время как первой пятеркой женщин оказались Сяо, Чайлд, Кадзуха, Чжун Ли и Венти.

При старте игры 56,9% респондентов выбрали своим главным персонажем Люмину, а остальные 43,1% – Итера. Также стало известно, что самым любимым стихийным элементом Genshin Impact является стихия ветра Анемо (27,5% голосов).

Самые популярные персонажи Genshin Impact среди мужчин и женщин / изображения Reddit

Среди классов оружия большинство игроков предпочитают древковое с 36,1% голосов. Что касается любимого региона, то на первом месте оказался Лиюэ с 26,3%. Сразу за ним следуют Инадзума с 23,8% и Мондштадт с 23,4% голосов геймеров.

Интересными данными стали возрастная и половая принадлежность респондентов. Так, 51,1% опрошенных игроков идентифицировали себя как мужчины, 37,3% как женщины, 6,3% идентифицировали себя как "другие", а 5,4% сказали, что они не хотели бы указывать пол.

Господствующими возрастными группами игроков Genshin Impact оказались категории 18-21, 14-17 и 22-25 лет. Больше всего в Genshin Impact геймеры ценят сюжет и историю (33%) и возможность свободно исследовать мир Тейвата (26,9%).