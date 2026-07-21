От лопаты до промышленных масштабов – кооперативный симулятор горнодобывающего бизнеса завоевывает Steam

Новый кооперативный симулятор добычи руды и автоматизации, стремительно ворвавшийся в топ Steam, позволит вам вместе с друзьями создать собственную горнодобывающую империю.

Ore Factory Squad – это новая видеоигра, которая завоевывает популярность среди любителей кооперативных игр и симуляторов управления, сообщает 24 Канал.

От копателей до бизнес-акул

16 июля 2026 года разработчики из студии threeW выпустили проект, который сразу же собрал более 8 700 одновременных пользователей, по данным SteamDB, что является весьма солидным стартом для инди-игры на платформе Valve.

В Ore Factory Squad игроки начинают свой путь с небольшого склада и обычной лопаты, постепенно приобретая новые территории – от уютных лесных участков до огромных заснеженных горных карьеров.

Каждая локация имеет свои особенности и потенциал для получения прибыли, что заставляет команду тщательно планировать развитие бизнеса и добычу полезных ископаемых.

Прогресс в игре ощущается физически: сначала вы работаете киркой, затем переходите на отбойные молотки, а для расчистки масштабных пластов используете динамит.

Ключевым преимуществом проекта стала процедурная генерация ресурсов под землей. Это означает, что полезные ископаемые не имеют фиксированного расположения, и игроки могут свободно прокладывать собственные туннели, каждый раз находя что-то новое или редкое.

Трейлер игры: смотрите видео

Кроме того, проект планируется поддерживать регулярными обновлениями и новым контентом.

Мы работаем над дорожной картой, что она будет основана на отзывах игроков и нашем собственном видении будущего,

– говорят в threeW.

Однако на добыче ресурсов игровой процесс не заканчивается. После этого сырье нужно переработать в готовую продукцию. Для этого игроки создают сложные производственные линии, соединяя различные машины конвейерными лентами.

Чтобы избавиться от рутины, система позволяет задействовать умных складских роботов, которые самостоятельно упорядочивают запасы. Глубокая система кастомизации позволяет персонализировать не только внешний вид работников (одежду, шлемы, перчатки), но и сам завод – от пола до декоративных вывесок.

Кооперативный режим до четырех игроков позволяет эффективно распределять обязанности. Пока один геймер управляет грузовиком или вилочным погрузчиком, другой может заниматься настройкой новых станков и т. д.

Это превращает Ore Factory Squad в настоящее испытание навыков командного менеджмента.

Сейчас в Steam действует скидка в 25% (до 30 июля) на проект, поэтому игра обойдется вам в 221 гривну. Кроме того, разработчики оставили доступной бесплатную демоверсию, чтобы каждый мог попробовать себя в роли шахтера перед покупкой полной версии.