Главный промах Skyrim – разработчик культовой игры только сейчас признал свою роковую ошибку

При разработке игр авторы часто принимают решения, эффективность которых проверяется только после релиза. Ведущий дизайнер Skyrim признал, что в свое время ошибся в одном из ключевых аспектов игры.

Геймдизайнер легендарной игры The Elder Scrolls V: Skyrim признался, что одно из его ключевых системных решений оказалось ошибочным и вызвало недовольство целой группы игроков, говорится в подкасте The Examined Game.

Математический потолок и неудачный расчет

При разработке ролевой системы Skyrim авторы заложили механику, согласно которой повышение всех навыков персонажа до 100-го уровня автоматически ограничивало общее развитие героя 81-м уровнем.

Разработчики предполагали, что большинство игроков проходит основной контент примерно до 50-го уровня, поэтому такой лимит казался вполне достаточным и безопасным для игрового баланса.

Однако вскоре стало ясно, что это была ошибка.

Я ошибался. Игроки не хотели прекращать играть своим персонажем на 81-м уровне и начинать нового. У них был персонаж, которого они любили, так почему же они не могли продолжать играть?,

– прокомментировал ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит.

Вопреки расчетам создателей игры, миллионы фанатов провели в виртуальном мире сотни часов. Игроки не хотели расставаться с любимыми героями после достижения максимального уровня, поэтому команда Bethesda искала выход из ситуации.

В результате они добавили возможность сбрасывать навыки за души драконов в дополнении Dragonborn, а впоследствии внедрили эту функцию в бесплатное обновление с режимом Legendary Mode.

Несмотря на критическое отношение автора концепции к выбранному пути, обновленная механика позволила фанатам развивать персонажей без ограничений и сохранила высокую популярность проекта на долгие годы.

Подкаст с Несмитом: смотрите видео

Несмит, хотя и не работает уже в Bethesda, считает, что студия извлекла уроки из этого опыта, поэтому в следующей игре The Elder Scrolls 6 Sentinel разработчики не будут создавать подобных искусственных барьеров для игроков.