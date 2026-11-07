Фанаты разгадали тайный код в трейлере – и определили дату выхода The Elder Scrolls 6 Sentinel

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С помощью математических расчетов таймкодов игроки вычислили вероятную дату выхода долгожданного продолжения легендарной RPG, сообщает Gamerant.

Игра под знаком факториала и другая магия чисел

Поклонники франшизы ждут новую часть серии уже более 15 лет, поэтому каждый кадр недавнего анонса подвергают тщательному анализу.

Поводом для интересного обсуждения стал пост блогера под ником ItsJabo в соцсети X, который обратил внимание на абсурдную теорию с Reddit.

Фанаты подробно изучили графические эффекты и временные отметки официального тизера подзаголовка игры – Sentinel.

Они заметили, что на 38-й секунде видео появляется название игры с мерцающим эффектом, которое остается на экране ровно 27 секунд.

Кроме того, изогнутые линии графического эффекта пересекают логотип Sentinel в 11 точках. Разделив число 38 пополам, энтузиасты сформулировали уравнение: 3 + 8 = 11.

Совместив 11 пересечений, 11 мерцаний и 27 секунд отображения логотипа, сообщество пришло к выводу, что дату выхода зашифровали как 11 ноября 2027 года. Весомость этой теории усиливает то, что этот день имеет символическое значение для Bethesda, потому что именно 11 ноября 2011 года вышла легендарная Skyrim.

Конечно, вся эта "магия чисел" – не более чем надежды геймеров как можно скорее получить долгожданный проект.

Надежные инсайдеры индустрии, в частности журналист Джейсон Шрайер, уверенно заявляют, что на разработку TES 6 потребуется еще как минимум 2 года, а то и вовсе придется ждать до 2030 года.

Это именно то, что происходит, когда вы так долго морите фанатов "голодом". Каждый фрагмент контента приходится микроанализировать,

– прокомментировал пользователь соцсети X под ником Banderoism.

Интересно, что все это не помешало Bethesda уже выпустила мерч, посвященный игре. Классический Тодд Говард, что тут еще скажешь.