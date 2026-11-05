The Elder Scrolls 6: Sentinel еще не вышла, а разработчики уже хотят продать нам мерч

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Что Bethesda уже продает

Во вторник, после нескольких месяцев слухов и явного намека от главы Xbox Аши Шармы, The Elder Scrolls 6 получила официальный подзаголовок Sentinel. Спустя восемь лет после первого анонса фанаты узнали больше, чем когда-либо: название игры и место ее действия, которым станет Хаммерфелл. Несмотря на то, что подробностей пока мало, Bethesda и Microsoft решили воспользоваться волной ажиотажа, пишет The Gamer.

В магазине Bethesda появились два товара. Первый – простая черная футболка с логотипом The Elder Scrolls 6: Sentinel, которая стоит 35 долларов. Второй – черное худи с тем же логотипом за 65 долларов.

Футболка с логотипом The Elder Scrolls 6: Sentinel / Изображение Bethesda

Худи с логотипом The Elder Scrolls 6: Sentinel / Изображение Bethesda

Компании любят мерч

Мерчандайзинг давно стал для игровой индустрии одним из самых прибыльных направлений. Показательный пример – Pokemon, самая прибыльная медиафраншиза в истории. Она заработала 40 миллиардов долларов на видеоиграх для консолей и ПК, 10 миллиардов долларов на мобильных играх и впечатляющие 119,3 миллиарда долларов на розничных продажах.

Bethesda тоже давно идет по этому пути. Компания выпустила немало товаров по мотивам серий Fallout и The Elder Scrolls, а теперь начала продавать их еще до выхода новой части.

Не рано ли для мерча?

После Grand Theft Auto 6 новая The Elder Scrolls, вероятно, является самой ожидаемой игрой из тех, что еще не вышли. Восемь лет ожидания после первого тизера, скорее всего, не повредили ей. Игра, очевидно, будет иметь огромный успех, ведь фанатов серии долго оставляли без новой части, а вместо нее они получали лишь многочисленные переиздания Skyrim.

В то же время выпускать дорогую одежду так рано может быть немного неуместно. Впрочем, такая длительная разработка обходится недешево.