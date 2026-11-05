The Elder Scrolls 6: Sentinel ще не вийшла, а розробники вже хочуть продати нам мерч

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Що Bethesda вже продає

У вівторок після кількох місяців чуток і прозорого натяку від голови Xbox Аші Шарми The Elder Scrolls 6 отримала офіційний підзаголовок Sentinel. Через вісім років після першого анонсу фани дізналися найбільше за весь час: назву гри та її місце дії, яким стане Геммерфелл. Попри те, що деталей досі мало, Bethesda та Microsoft вирішили скористатися хвилею ажіотажу, пише The Gamer.

У магазині Bethesda з'явилися дві речі. Перша – проста чорна футболка з логотипом The Elder Scrolls 6: Sentinel, яка коштує 35 доларів. Друга – чорне худі з тим самим логотипом за 65 доларів.

Футболка з логотипом The Elder Scrolls 6: Sentinel / Зображення Bethesda

Худі з логотипом The Elder Scrolls 6: Sentinel / Зображення Bethesda

Компанії люблять мерч

Мерчандайзинг давно став для ігрової індустрії одним із найприбутковіших напрямів. Показовий приклад – Pokemon, найприбутковіша медіафраншиза в історії. Вона заробила 40 мільярдів доларів на відеоіграх для консолей і ПК, 10 мільярдів доларів на мобільних іграх та вражаючі 119,3 мільярда доларів на роздрібних продажах.

Bethesda теж давно йде цим шляхом. Компанія випустила чимало товарів за мотивами серій Fallout і The Elder Scrolls, а тепер почала продавати їх ще до виходу нової частини.

Чи не зарано для мерчу?

Після Grand Theft Auto 6 нова The Elder Scrolls, імовірно, є найочікуванішою грою з тих, що ще не вийшли. Вісім років очікування після першого тизера цьому, найімовірніше, не зашкодили. Гра, очевидно, матиме величезний успіх, адже фанів серії довго залишали без нової частини, а замість неї вони отримували лише численні перевидання Skyrim.

Водночас випускати дорогий одяг так рано може бути трохи недоречно. Втім, така тривала розробка коштує недешево.