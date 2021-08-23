Останется только один: Activision представила новый режим для Call of Duty: Vanguard

Компания Activision продолжает знакомить игроков с видеоигрой Call of Duty: Vanguard. На этот раз она представила новый режим с названием "Champion Hill".

Несколько дней назад состоялась долгожданная презентация видеоигры Call of Duty: Vanguard. Представители компании Activision рассказали немало интересного об их новой игре, но самое главное, что на этом они останавливаться не собираются.

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На этот раз разработчики решили поделиться информацией о новом режиме с названием "Champion Hill". Оказывается, что это не аналог королевской битвы, а своеобразный турнир с выживания, в котором восемь команд одновременно соревнуются на четырех аренах. Известно, что на старте будут доступны только четыре следующие карты: Airstrip, Trainyard, Market и Courtyard. Также стоит добавить, что в новом трейлере речь шла только о командном режиме на двух или трех игроков.

Разработчики отметили, что на старте у всех отрядов будет ограниченное количество жизней, а также одинаковое оснащение. Понятно, что последнее можно будет улучшать, а для этого нужно собирать различные бонусы или деньги. Также дополнительные средства можно получать за победу в матчах, а вообще всю эту наличку можно тратить в специальном магазине. То есть в перерывах между поединками можно будет обновить свое вооружение, а также разблокировать новые "перки" и серии убийств. Победу в матче может добыть только одна команда, а в целом для этого нужно стать последним отрядом, у которого останутся жизни.

В дебютном трейлере также можно увидеть игровые локации и обновленную систему разрушений. Напоследок стоит отметить, что открытое тестирование нового режима пройдет уже в эти выходные (27 – 29 августа). Правда, принять участие в нем могут только владельцы консолей PlayStation.

Трейлер режима "Champion Hill": видео