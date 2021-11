От разработчиков The Witcher 3 и Dying Light: вышел новый трейлер видеоигры The Invincible

Разработчики из студии Starward Industries поделились новой информацией об игре The Invincible. В этот раз они представили трейлер, в котором подробнее рассказали о своей видеоигре.

В сентябре 2020 года независимая польская студия Starward Industries анонсировала свою новую видеоигру с названием The Invincible. Этот проект сразу же заинтересовал геймеров, а все потому, что сотрудниками этой студии есть разработчики The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Dead Island, Dying Light и Call of Juarez. То есть выходцы из двух известных польских компаний: CD Projekt RED и Techland.

The Invincible – это видеоигра, создаваемая по мотивам научно-фантастического романа "Непобедимый". Автором этого произведения является Станислав Лем, а написал он его еще в 1964 году. События книги и игры разворачиваются в ретрофутуристическом мире, в котором так и не наступила цифровая революция. То есть это тот вариант будущего, который описывали люди, жившие в середине прошлого века.

В самой же видеоигре нужно играть за ученую с именем Ясна, которую отправили на планету Регис III. Она должна найти членов пропавшей экспедиции и подробнее исследовать эту опасную планету. Также разработчики отметили, что главная героиня еще и окажется в центре масштабного политического конфликта. Из интересного еще стоит отметить, что The Invincible это нелинейная видеоигра, в которой будет сразу несколько концовок.

Видеоигра The Invincible / Фото из магазина Steam

Новой информацией об этом проекте разработчики поделились во время церемонии Golden Joystick Awards 2021. Авторы показали новые геймплейные кадры и концепт-арты, а также подробнее рассказали о ретрофутуристических технологиях, которые появятся в их видеоигре. Правда, даже приблизительную дату выхода они не назвали и в этот раз. Известно лишь, что релиз игры The Invincible состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Новый трейлер видеоигры The Invincible: видео