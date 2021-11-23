Видеоигра Marvel's Avengers вышла в августе 2020 года, но успешной или популярной так и не стала. Сначала этот проект получил довольно посредственные оценки от критиков, а затем еще и очень быстро потерял всю свою аудиторию. В сентябре эта видеоигра получила новый шанс, правда, вряд ли можно написать, что разработчики воспользовались им сполна.

Подробнее Слово – не воробей: геймеры раскритиковали разработчиков видеоигры Marvel's Avengers

Если вкратце, то в сентябре игра Marvel's Avengers пополнила библиотеку сервиса Xbox Game Pass, а также оказалась в центре скандала. Дело в том, что ее разработчики добавили в видеоигру платные бустеры опыта и ресурсов, хотя раньше не раз отмечали, что никогда такого не сделают. Поклонники сразу же раскритиковали авторов, поэтому последние решили удалить эти бустеры из игрового магазина.

Правда, вряд ли можно написать, что после этого в местном магазине стало пусто. Дело в том, что это платная игра-сервис, которую разработчики постоянно пополняют разнообразной косметикой. Например, в ближайшее время в игре появится не только Человек-паук, но и шесть костюмов для этого популярного супергероя.

Но пользователя с никнеймом saali22 заинтересовал не этот персонаж, а общая цена всех таких косметических предметов. На Reddit этот геймер написал, что ему стало скучно, поэтому он решил взяться за такие подсчеты. Он узнал, что суммарно все эти косметические предметы стоят 331750 игровых кредитов, а это 3317 долларов (почти 90 тысяч гривен). Стоит добавить, что это сумма без учета разнообразных комплектов, в которые входит сразу несколько таких предметов.

Стоит отметить, что его работу решил дополнить пользователь с никнеймом Eichezin_17. Он написал, что за все время существования Marvel's Avengers геймеры могли бесплатно (без доната) получить всего 8700 кредитов. А это всего 2% от той суммы, которую нужно потратить на покупку всей косметики из видеоигры.

Трейлер дополнения, в котором появится Человек-паук: видео