Відеогра Marvel's Avengers вийшла в серпні 2020 року, але успішною чи популярною так й не стала. Спершу цей проєкт отримав досить посередні оцінки від критиків, а потім ще й дуже швидко втратив майже всю свою аудиторію. У вересні ця відеогра отримала новий шанс, щоправда, навряд чи можна написати, що розробники скористалися ним сповна.

Детальніше Слово – не горобець: геймери розкритикували розробників відеогри Marvel's Avengers

Якщо коротко, то у вересні гра Marvel's Avengers поповнила бібліотеку сервісу Xbox Game Pass, а також опинилася у центрі скандалу. Річ у тім, що її розробники додали у відеогру платні бустери досвіду та ресурсів, хоча раніше неодноразово відзначали, що ніколи такого не зроблять. Шанувальники одразу ж розкритикували авторів, а тому останні вирішили видалити ці бустери з ігрової крамниці.

Щоправда, навряд чи можна написати, що після цього в місцевому магазині стало пусто. Річ у тім, що це платна гра-сервіс, яку розробники постійно поповнюють різноманітною косметикою. Наприклад, найближчим часом у грі з'явиться не лише Людина-павук, а й шість костюмів для цього популярного супергероя.

Але користувача з нікнеймом saali22 зацікавив не цей персонаж, а загальна вартість всіх таких косметичних предметів. На Reddit цей геймер написав, що йому стало нудно, а тому він вирішив взятися за такі підрахунки. Він дізнався, що сумарно всі ці косметичні предмети коштують 331750 ігрових кредитів, а це 3317 доларів (майже 90 тисяч гривень). Варто додати, що це сума без врахування різноманітних комплектів, у які входить одразу кілька таких предметів.

Варто відзначити, що його роботу вирішив доповнити користувач з нікнеймом Eichezin_17. Він написав, що за весь час існування Marvel's Avengers геймери могли безплатно (без донату) отримати лише 8700 кредитів. А це всього 2% від тієї суми, яку потрібно витратити на придбання всієї косметики з відеогри.

Трейлер доповнення, у якому з'явиться Людина-павук: відео