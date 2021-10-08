Реліз відеогри Marvel's Avengers відбувся ще в серпні 2020 року, але успішною цю подію важко назвати. Від критиків ця гра отримала посередні оцінки (68 балів зі 100 на OpenCritic), а також дуже швидко втратила майже всю свою аудиторію.

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Щоправда, наприкінці вересня ця відеогра поповнила бібліотеку сервісу Xbox Game Pass, а найцікавіше, що вона одразу ж потрапила до місцевого топу найпопулярніших проєктів. Здавалося, що в цієї гри з'явився ще один шанс, але розробники все дуже швидко зіпсували.

Річ у тім, що одночасно з цією подією в Marvel's Avengers з'явилися бустери досвіду та ресурсів, які можна придбати за внутрішньоігрову валюту. Зрозуміло, що останню можна купити за реальні гроші, тобто виходить, що розробники додали функцію в стилі "pay-to-win". Можна припустити, що поява бустерів досвіду пов'язана саме з додаванням гри в Xbox Game Pass. Напевно, розробники розраховували на наплив новачків, які захочуть швидко прокачатися.

Бустери досвіду та ресурсів у відеогрі Marvel's Avengers / Фото Reddit Billyb311

Напевно, неважко здогадатися, якою була реакція шанувальників цієї відеогри. Фанати розкритикували таке рішення розробників, а також згадали, що представники Square Enix неодноразово відзначали, що в їхній відеогрі нічого подібного не буде. Раніше вони говорили, що весь додатковий платний контент буде лише косметичним. Наприклад, про це йдеться на офіційному сайті гри, в інтерв'ю одного з розробників, а на E3 2019 автори навіть зірвали овації такою заявою.

Виступ розробників Marvel's Avengers на E3 2019: відео

Увесь розділ гри Marvel's Avengers на Reddit просто "кишить" повідомленнями з критикою розробників. Деякі геймери відзначають, що більше не збираються грати та підтримувати цей проєкт, а інші все ще сподіваються якось вплинути на розробників. Щоправда, представники Square Enix поки ніяк цю ситуацію не коментували.