Від розробників The Witcher 3 та Dying Light: вийшов новий трейлер відеогри The Invincible

Розробники зі студії Starward Industries поділилися новою інформацією про гру The Invincible. Цього разу вони представили трейлер, у якому детальніше розповіли про свою відеогру.

У вересні 2020 року незалежна польська студія Starward Industries анонсувала свою нову відеогру з назвою The Invincible. Цей проєкт одразу ж зацікавив геймерів, а все тому, що співробітниками цієї студії є розробники The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Dead Island, Dying Light та Call of Juarez. Тобто вихідці з двох відомих польських компанії: CD Projekt RED та Techland.

Не пропустіть Ентузіаст підрахував, скільки коштують всі косметичні предмети з гри Marvel's Avengers

The Invincible – це відеогра, яка створюється за мотивами науково-фантастичного роману "Непереможний". Автором цього твору є Станіслав Лем, а написав він його ще у 1964 році. Події книги та гри розгортаються у ретро-футуристичному світі, у якому так й не настала цифрова революція. Тобто це той варіант майбутнього, який описували люди, що жили в середині минулого століття.

У самій же відеогрі потрібно грати за біологиню з іменем Ясна, яку відправили на планету Регіс III. Вона має знайти членів зниклої експедиції та детальніше дослідити цю небезпечну планету. Також розробники відзначили, що головна героїня ще й опиниться в центрі масштабного політичного конфлікту. З цікавого ще варто відзначити, що The Invincible це нелінійна відеогра, у якій буде одразу кілька кінцівок.

Відеогра The Invincible / Фото з крамниці Steam

Новою інформацією про цей проєкт розробники поділилися під час церемонії Golden Joystick Awards 2021. Автори показали нові геймплейні кадри та концепт-арти, а також детальніше розповіли про ретро-футуристичні технології, які з'являться в їхній відеогрі. Щоправда, навіть приблизної дати виходу вони не назвали й цього разу. Відомо лише, що реліз гри The Invincible має відбутися на PC, PlayStation 5 та Xbox Series.

Новий трейлер відеогри The Invincible: відео