Отдали дань уважения: в игре Call of Duty: Vanguard есть интересная пасхалка на известный мем

Игроки нашли в Call of Duty: Vanguard пасхалку на популярный геймерский мем. Интересно, что его авторами являются разработчики этой видеоигры.

Пасхалки в видеоиграх уже давно стали обычным явлением. Наверное, ни один современный проект не может обойтись без разнообразных оригинальных секретов. Не стала исключением и игра Call of Duty: Vanguard, которая вышла только вчера.

Не пропустите Шаблонная кампания, но прекрасный мультиплеер: первые оценки видеоигры Call of Duty: Vanguard

Геймеры, сыгравшие в эту видеоигру, нашли в ней небольшую пасхалку на мем "Press F to pay respects" ("Нажмите F, чтобы отдать дань уважения"). Напомним, что этот мем появился сразу же после релиза игры Call of Duty: Advanced Warfare. В этой видеоигре есть сцена, где главный герой посещает похороны своего товарища, который погиб на войне. Именно во время этой драматической сцены на экране появляется подсказка от разработчиков, которая стала культовым мемом.

Наверное, это один из самых популярных геймерских мемов. Но самое интересное, что разработчиком обеих вышеупомянутых игр является Sledgehammer Games. То есть представители этой студии решили высмеять свою же подсказку.

Оригинальная сцена из Call of Duty: Advanced Warfare: видео

Итак, в видеоигре Call of Duty: Vanguard можно получить достижение (трофей), которое называется "F". Сделать это достаточно просто, а в целом для этого нужно лишь подорваться на своей гранате. Наверное, сделать что-то такое можно даже случайно. Правда, важно отметить, что получить эту "ачивку" можно только при прохождении сюжетной кампании.

Пасхалка на мем в Call of Duty: Vanguard: видео

Геймеры шутят, что в игре Call of Duty: Vanguard есть и другая пасхалка на этот мем. Дело в том, что в одной из сцен нужно нажать клавишу "F" для того, чтобы провести время со своей семьей.

Многофункциональная клавиша / Фото с твиттера Kevin Rygg

, что релиз видеоигры Call of Duty: Vanguard состоялся на PC (Battle.net), PlayStation и Xbox. А всего существует три ее издания: Standard (60 долларов), Cross-Gen Bundle (70 долларов) и Ultimate (100 долларов).