Откровенные фото от Панам и смс от бабушки Джуди: в Cyberpunk 2077 "оживили" отношения

После обновления Cyberpunk 2077, геймеры начали замечать приятные изменения в поведении персонажей с которыми возможны романтические отношения в игре. Детальнее в материале.

Возможность начать романтические отношения с кем-либо из персонажей игры всегда высоко ценится геймерами. Вспомните хотя бы пример серии Mass Effect, фанаты которой и поныне ведут жаркие споры на счет того, кто же лучшая пара для командора Шепарда.

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Однако у Cyberpunk 2077 дела с романтикой не то чтобы поражали воображение. После выполнения всех побочных заданий и завоевания сердца приглянувшегося вам персонажа он фактически становился чужим главному герою, практически не напоминая о своем существовании. Простыми словами, отношения казались несколько мертвыми и неестественными.

Похоже, что в самом большом за время существования игры обновлении разработчики решили изменить эту досадную ситуацию. Так, они сообщили о "расширенных возможностях романов с Панам, Керри, Ривером и Джуди, включая новые сообщения и взаимодействия" и заверили, что теперь время от времени Ви даже может проснуться в объятиях своей пары.

Первые последствия патча уже начали замечать пользователи сети. Итак, теперь Панам Палмер, как обнаружил пользователь Reddit под ником testtesttesttesttry, может присылать Ви фото достаточно интимного характера.

Фото от Панам / изображение с Reddit testtesttesttesttry

Кроме того, игроки, романтическим выбором которых стала хакерша Джуди, обнаружили, что ее бабушка теперь будет внимательно следить за ходом ваших с ее внучкой отношений.

В частности, она будет присылать главному герою сообщения о свидании, где будет расспрашивать как все прошло, а иногда будет делать разные комментарии о Ви в зависимости от выбранного игроком жизненного пути.

Переписка с бабушкой Джуди



В описании обновления конкретно не указано, какие еще элементы взаимодействия были добавлены, но ясно, что теперь каждый из возможных романтических партнеров в игре будет иметь больше контента для геймеров.