Выход Grand Theft Auto 6 вызвал настоящий резонанс среди разработчиков игр с открытым миром. Креативный директор сиквела Cyberpunk Игорь Саржинский заявил, что впал в депрессию.

Польский разработчик публично выразил свое восхищение проектом Rockstar и в шутку заявил об отмене собственной игры, сообщает 24 Канал.

Эмоциональное заявление разработчика и реальное состояние сиквела

Своими впечатлениями от новой Grand Theft Auto 6 разработчик поделился в социальной сети Bluesky.

Он отметил, что масштабы и детализация проекта Rockstar Games впечатляют даже опытных специалистов индустрии. Оценивая уровень проработки игрового мира, представитель CD Projekt Red не сдержал эмоций и опубликовал шутливый пост о свертывании разработки второй части Cyberpunk.

Депрессия разработчиков игр в открытом мире, вызванная GTA 6, действительно существует. Я серьезно, это, пожалуй, самое выдающееся художественное достижение в истории. Масштаб, плотность, целостность, продуманность всего – это просто технологическое и творческое чудо. Cyberpunk 2 отменен, пойду сгребать осенние листья во дворе,

– написал креативный директор Cyberpunk.

Конечно, разработка продолжалась в обычном режиме, а заявление специалиста было лишь ироничным признанием высокой планки качества, установленной Rockstar Games.

Позже Саржинский уточнил свою позицию и заверил фанатов в том, что команда Cyberpunk 2 идет своим путем.

Если серьезно, то я считаю, что мы делаем что-то свое, со своим уникальным вкусом. GTA впечатляет так же, как и любое большое искусство – она расширяет границы возможного, это захватывающее видение, безупречно воплощенное в жизнь,

– добавил он.

Интересно, что признание успеха GTA 6 высказали и другие руководители польской студии.

В частности, согенеральный директор Михал Новаковский поздравил коллег в день релиза, а ассоциированный игровой директор Cyberpunk 2 Павел Саско назвал игру "хитом поколения".

Согласны с экспертами и игровые критики, которые поставили GTA 6 99 баллов из 100 возможных.