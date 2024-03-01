Он нравился всем: инсайдер рассказал, каким мог быть отмененный шутер про мандалорца

Инсайдер Том Хендерсон поделился новыми подробностями отмененного студией Electronic Arts шутера о мандалорском охотнике за головами из "Звездных войн". Его должна была разрабатывать студия Respawn Entertainment.

Коротко напомним: несколько дней назад стало известно, что Electronic Arts планирует уволить 5% своего штата работников и отойти от разработки игр по чужим лицензиям, сосредоточившись на собственных франшизах, спорте и "больших онлайн-сообществах". Увольнения коснутся 670 человек, а в рамках реорганизации будет закрыта Ridgeline Games, которая занималась сюжетной составляющей Battlefield. Все это приводит нас к отмене шутера во вселенной "Мандалорца".

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Она нравилась всем, кроме Electronic Arts

Эту игру даже в незавершенном виде называли фантастической – не только разработчики, но и все те немногочисленные счастливчики, которым выпала возможность поиграть в раннюю версию. Отзывы игроков всегда были положительными и сопровождались утверждением, что разработчики наслаждаются всем процессом работы над этим проектом. Однако, по каким-то причинам, EA решила, что игра является слишком финансово рискованной, и решила закрыть ее. При этом стоит отметить, что разработка сиквела Star Wars Jedi: Survivor продолжается, как и производство двух игр по лицензии Marvel – "Железного человека" от Motive Studio и "Черной пантеры" от Cliffhanger Games. Их, судя по всему, выпустят несмотря на все изменения в компании.

Как сообщалось ранее, игра должна была быть основана на мандалорианском охотнике за головами, который искал бы приключений по всей галактике. При этом мы не знаем, главным персонажем был бы тот самый мандалорец из сериала, или другой, которого мы не встречали никогда .

. Игра начиналась с "логова", которое было оперативной базой игрока, которая содержала ваш корабль, карту галактики, станцию модернизации, арсенал и прочее. Понятно, что именно здесь вы выбирали, за какими наградами хотите охотиться. Затем игрок мог экипировать оружие, которое хотел, улучшить броню, а дальше зайти в корабль и приземлиться на планете, где находится добыча.

Игра не была открытым миром, вместо этого предлагая линейное прохождение уровней, но имела несколько больших открытых территорий, которые игрок мог исследовать и находить свои награды и другие секреты.

Боевые действия были описаны как очень быстрые благодаря мандалорскому реактивному ранцу, который позволял совершать вертикальные прыжки и горизонтальное ускорение для достижения труднодоступных мест.

Также было сказано, что в игре была функция захвата врагов, что несколько напоминает DOOM.

Основными врагами были штурмовики, которые патрулировали большинство карт, пока вы пытались выполнить задание.

Также понятно, что в игре периодически появлялись боссы и другие сильные враги, например, ходячие AT-ST.

Другие враги зависели от планеты, на которой вы находились, но могли варьироваться от банд преступников до других охотников за головами, которые хотели опередить вас.

Игра была еще далека от релиза, но понятно, что она имела довольно приличное состояние, чтобы ознакомиться по крайней мере с несколькими уровнями.

Разрабатывалась отмененная игра для PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC.