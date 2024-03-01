Коротко нагадаємо: кілька днів тому стало відомо, що Electronic Arts планує звільнити 5% свого штату працівників і відійти від розробки ігор за чужими ліцензіями, зосередившись на власних франшизах, спорті та "великих онлайн-спільнотах". Звільнення торкнуться 670 людей, а в рамках реорганізації буде закрита Ridgeline Games, яка займалася сюжетною складовою Battlefield. Все це приводить нас до скасування шутера у всесвіті "Мандалорця".

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Вона подобалася всім, крім Electronic Arts

Цю гру навіть у незавершеному вигляді називали фантастичною – не лише розробники, а й усі ті нечисленні щасливчики, яким випала нагода пограти в ранню версію. Відгуки гравців завжди були позитивними й супроводжувалися твердженням, що розробники насолоджуються всім процесом роботи над цим проєктом. Проте, з якихось причин, EA вирішила, що гра є занадто фінансово ризикованою, і вирішила закрити її. При цьому варто зазначити, що розробка сиквела Star Wars Jedi: Survivor триває, як і виробництво двох ігор за ліцензією Marvel – "Залізної людини" від Motive Studio і "Чорної пантери" від Cliffhanger Games. Їх, судячи з усього, випустять попри всі зміни в компанії.

Як повідомлялося раніше, гра мала бути заснована на мандалоріанському мисливцеві за головами, який шукав би пригод по всій галактиці. При цьому ми не знаємо, головним персонажем був би той самий мандалорець із серіалу, чи інший, якого ми не зустрічали ніколи .

. Гра починалася з "лігва", яке було оперативною базою гравця, яка містила ваш корабель, карту галактики, станцію модернізації, арсенал та інше. Зрозуміло, що саме тут ви обирали, за якими нагородами хочете полювати. Потім гравець міг екіпірувати зброю, яку хотів, покращити броню, а далі зайти в корабель і приземлитися на планеті, де знаходиться здобич.

Гра не була відкритим світом, натомість пропонуючи лінійне проходження рівнів, але мала кілька більших відкритих територій, які гравець міг досліджувати й знаходити свої нагороди та інші секрети.

Бойові дії були описані як дуже швидкі завдяки мандалорському реактивному ранцю, який дозволяв здійснювати вертикальні стрибки та горизонтальне прискорення для досягнення важкодоступних місць.

Також було сказано, що в грі була функція захоплення ворогів, що дещо нагадує DOOM.

Основними ворогами були штурмовики, які патрулювали більшість мап, поки ви намагалися виконати завдання.

Також зрозуміло, що в грі періодично з'являлися боси та інші сильні вороги, наприклад, ходячі AT-ST.

Інші вороги залежали від планети, на якій ви перебували, але могли варіюватися від банд злочинців до інших мисливців за головами, які хотіли випередити вас.

Гра була ще далека від релізу, але зрозуміло, що вона мала досить пристойний стан, щоб ознайомитися принаймні з кількома рівнями.

Розроблялася скасована гра для PlayStation 5, Xbox Series S|X та PC.