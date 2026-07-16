Недавно стали известны подробности амбициозного проекта под названием Whore of the Orient, который должен был стать продолжением детективной истории от Rockstar, сообщает GameRant.

Шанхайский нуар и языковые барьеры

Новый проект разработчики планировали в декорациях Шанхая 1936 года. Главным героем выступал молодой британский констебль, который попадает в водоворот коррупции и политической нестабильности перед началом Второй мировой войны.

Команда студии Team Bondi, которая после релиза первой игры и последующего закрытия перешла под крыло продюсерской компании режиссера Джорджа Миллера, стремилась сделать игру значительно глубже, чем оригинал.

Одной из самых интересных фишек должна была стать система изучения языка, построенная по принципам RPG. Поскольку британские полицейские в Китае того времени часто не понимали местных жителей, игрок начинал путь, совершенно не зная ни мандаринского языка, ни кантонского диалекта.

В ходе игры персонаж должен был постепенно осваивать язык, что открывало новые ветви диалогов и позволяло находить мирные пути решения конфликтов вместо типичных для колониальной полиции силовых методов.

Мы рассматривали язык как вашу систему опыта: почему вы копаете глубже, тем больше языка изучаете, тем лучше можете общаться и вести расследования,

– говорит сценарист игры Даниэль Макмехон.

Вместо простого выбора между правдой, сомнением и ложью, сиквел должен был ввести так называемые "градации истины".

Игроки могли выбирать стратегию общения: запугивать подозреваемого или пытаться договориться по-хорошему. От этого выбора зависело качество полученной информации: удачная стратегия позволяла узнать всю правду, тогда как менее эффективная давала лишь отдельные зацепки, такие как имя или адрес.

Разбор судьбы игры: смотрите видео

Боевую систему также собирались полностью переработать. Вместо неуклюжих драк авторы планировали внедрить "Дефенду" – жестокое и практичное боевое искусство, разработанное капитаном Уильямом Ферберном для подготовки коммандос.

Эта система должна была напоминать ритмичные бои из серии Batman: Arkham, где игрок использует контратаки и быстрые выводы противника из строя.

Несмотря на большие ожидания, разработчики успели завершить лишь около 10-15 % проекта. Основной причиной приостановки разработки стали финансовые проблемы и отсутствие стабильного издателя.

К тому же у студии уже были напряженные отношения с Rockstar Games из-за сообщений о тяжелых условиях труда и неоплачиваемых сверхурочных во время создания L.A. Noire.

В итоге проект Whore of the Orient был официально отменен. Хотя недавно генеральный директор Take-Two Штраус Зельник намекнул, что компания всегда готова возродить свои старые франшизы, если найдется заинтересованная творческая команда.