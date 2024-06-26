Игроки нашли причину, чтобы обвалить рейтинги Shadow of the Erdtree: что им не понравилось

Сразу после выхода масштабного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring, его назвали самым высокооцененным DLC в истории игр. Оно перегнало даже знаменитые дополнения к третьему "Ведьмаку", которые много лет удерживали свое первенство. Но когда обновление добралось до игроков, они нашли, за что зацепиться, чтобы снизить оценки в Steam.

Почему упали оценки

Пользователи, как оказалось, были не слишком увлечены расширением, по крайней мере, судя по текущим отзывам. Хотя общий рейтинг игры до сих пор остается на уровне "очень одобрительные", оценка Shadow of the Erdtree сейчас находится на уровне "смешанные".

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Из более 34 000 пользователей, которые решили оставить отзыв, лишь 65% положительно оценили Shadow of the Erdtree. Это разительный контраст с 92% положительных оценок у базовой игры.

И кто бы мог подумать, что самой большой причиной для этого станет чрезмерная сложность. Игра в целом известна своей бескомпромиссностью и заставит вас умирать не одну сотню раз, прежде чем вы дойдете до финального босса – это типичная характеристика всех Soulslike-игр, к которым и относится Elden Ring. Но даже для этого жанра, как оказалось, дополнение является слишком сложным.

Эту проблему сейчас широко обсуждают в сети. Высказываются не только простые игроки, но и знаменитости. Кто-то присоединяется к возмущению, а кто-то становится на сторону разработчиков. Как бы там ни было, но даже сам Хидетака Миядзаки, глава компании-разработчика FromSoftware, признал, что дополнение является более сложным, чем основная игра.

Смотрите трейлер Shadow of the Erdtree: видео

Другие претензии

Значительно менее распространенной жалобой является проблемы с производительностью. Рецензент Франческо Де Мео говорит, что это тот параметр, в котором игра "разочаровывает". По крайней мере, что касается ПК-версии.

Во время бенчмарка, проведенного в открытом мире Scadu Altus, довольно оживленной местности с большим количеством врагов и растительности, игра работала в среднем со скоростью 58 кадров в секунду при разрешении 4K, максимальных настройках и без трассировки лучей. Его компьютер с RTX 4080, процессором класса i7 и 32 гигабайтами оперативной памяти справлялся с задачей, однако опыт не был гладким, о чём свидетельствует периодическое зафиксированное снижение частоты кадров и то, что он назвал "заиканием", когда игра полностью зависала по неизвестной причине. По его словам, в базовой игре такого никогда не случалось, хотя его компьютер был тогда слабее – RTX 3070 и 16 гигабайтов ОЗУ.