Недавно опубликованный геймплейный ролик перезапуска культового шутера Painkiller вызвал волну недовольства среди поклонников. Игра, которую разрабатывает польская студия Anshar Studios, должна была бы вернуть славу серии, но получила негативные отзывы. Что же именно не понравилось аудитории?

Культовый шутер Painkiller, который в свое время завоевал любовь игроков благодаря динамичному геймплею и жуткой атмосфере, получил перезапуск от польской студии Anshar Studios под эгидой издателя 3D Realms, принадлежащий Saber Interactive – российской студии с офисом в Санкт-Петербурге, информирует 24 Канал.

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Недавно портал IGN опубликовал трехминутное видео, где продемонстрировали прохождение уровня Cathedral Bridge. Однако вместо восторга ролик вызвал разочарование у фанатов, которые ждали возрождения легенды.

В игре игрокам предлагают воплотиться в одного из четырех персонажей – Ink, Void, Sol или Roch, которые являются грешниками, заточенными в чистилище. Их цель – исполнить волю высших сил, остановив Азазеля, планирующего выпустить на Землю армии демонов.

Но все это не столь важно, ведь игру издаёт российский издатель Saber Interactive, а это значит, что каждый геймер, уважающий себя, должен избегать этого проекта.

Кроме того, фанаты в комментариях к видео выразили свое недовольство игрой. Многие сравнили новую Painkiller с провальными проектами вроде Redfall или FBC: Firebreak, отмечая отсутствие той самой атмосферы ужаса и напряжения, которая была в оригинале.

Критика коснулась как визуального стиля, так и механик, которые кажутся многим устаревшими или недостаточно инновационными для современного рынка.