В паках уже не падают: EA Sports удалила российских игроков из FIFA 22 Ultimate Team

Компания EA Sports официально удалила российских игроков из FIFA 22 Ultimate Team. Соответствующее сообщение получили все игроки, которые вчера зашли в этот популярный режим.

Неделю назад компания EA Sports в своих соцсетях написала, что удалит из FIFA и NHL российских игроков, клубы, символику и другие вещи, связанные со страной-агрессором. А вчера появилось официальное подтверждение того, что все вышеупомянутое отправилось вслед за одним российским кораблем.

К теме Протест против агрессии: EA Sports удаляют Россию из FIFA 22 и NHL

В паках уже не падают

Соответствующее уведомление получили все владельцы FIFA 22, которые вчера зашли в очень популярный режим с названием Ultimate Team. В нем представители EA Sports еще раз напомнили, что солидарны с украинским народом и полностью поддерживают его в столь непростое время. Также они отметили, что присоединяются ко всем тем голосам, которые призывают к миру и прекращению российского вторжения.

Представители EA Sports в своем письме указали, что они удалили из Ultimate Team:

Игроков и персонал русских команд.

Формы русских команд.

Стадионы русских команд и национальной сборной.

Отметим, что из персональной коллекции все вышеупомянутое не исчезнет, а геймеры, которые являются владельцами таких внутриигровых предметов, смогут их использовать и в дальнейшем. Правда, со вчерашнего дня получить новые уже нельзя: в паках они не падают, а какие-либо торговые операции с ними на местном рынке уже заблокированы.

Полный текст сообщения / Фото Reddit Icon Crafter

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.