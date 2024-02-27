Фанатка Hogwarts Legacy воссоздала свою волшебную палочку из игры в реальной жизни

Ярая поклонница видеоигры Hogwarts Legacy похвасталась в сети своим новым игровым артефактом – удивительной копией собственной виртуальной волшебной палочки.

Поклоннице Hogwarts Legacy удалось получить реальную копию своей игровой палочки.

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В Hogwarts Legacy игрокам предстоит посетить мастерскую Олливандерса в Хогсмиде.

Там уважаемый ремесленник поможет новоиспеченному ученику Хогвартса решить, какая палочка подходит ему лучше всего. Кроме выбора формы и типа дерева, геймеры выбирают также и сердцевину. К тому же, мир игры скрывает немало различных рукояток, многие из которых имеют разные варианты цветовой гаммы.

Все это позволяет создать идеальный для себя чародейский артефакт, который ни один из фанатов Гарри Поттера не отказался бы получить и в реальной жизни.

Именно так поступила пользовательница Reddit под ником Dezon1204, которая заказала реплику своей виртуальной волшебной палочки в магазине Ollivanders_World и поделилась результатом их работы на платформе.

Копия палочки из игры / Фото с Reddit / Dezon1204

Палочка является идеальной копией своей игровой версии, изготовленной из бука в форме мягкой спирали.

Конечно, вряд ли в ней есть сердцевина из пера Феникса, но результат все равно более чем впечатляет.