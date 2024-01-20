Игра о "покемонах с оружием" неожиданно возглавила рейтинг бестселлеров в Steam

В Steam вышла забавная видеоигра, вдохновленная вселенной покемонов, которая за считанные часы продалась тиражом более 1 миллиона копий и возглавила список бестселлеров платформы.

Palworld взлетела на вершину чартов Steam всего через несколько часов после выхода в раннем доступе, шокировав геймерское сообщество.

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Многопользовательский проект предлагает игрокам погрузиться в открытый мир, в котором существует более 100 различных существ, похожих на покемонов, которых игроки могут приручить, попутно строя себе базу и добывая разнообразные ресурсы.

Интересно, что этих "покемонов" можно использовать довольно необычным способом: отправлять на "каторжные" работы по добыче тех же ресурсов или даже вооружать, заставляя убивать врагов.

Трейлер Palword – смотреть видео

Несмотря на то, что игра вышла только в раннем доступе, по словам разработчиков, за первые восемь часов с этого момента было продано более миллиона копий проекта.

Сейчас Palworld является лидером продаж в Steam, обогнав такие популярные игры как EA FC 24, Counter-Strike 2 и даже Baldur's Gate 3.

Бестселлеры платформы на момент написания материала / Фото Steam

Игра также имеет все шансы попасть в топ-10 популярнейших видеоигр платформы по количеству одновременных игроков за все время.

На момент написания материала пиковый онлайн Palword составил 561 278 пользователей, что уже гарантировало ей 12 место по этому показателю.

20 видеоигр с наибольшим пиковым количеством одновременных пользователей в Steam / Фото SteamDB

Успех Palworld в Steam еще более невероятен, учитывая то, что игра доступна по подписке Xbox Game Pass, где подписчики получают доступ к ней без необходимости покупки.

Интересно будет наблюдать, справятся ли разработчики проекта с таким интересом к своему продукту и удастся ли им удержать его после спада первоначального ажиотажа.