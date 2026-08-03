Palworld получит спин-офф в совершенно новом формате

Вселенная Palworld расширяется. Официально представлен новый спин-офф под названием Palworld Online, который превратит популярный симулятор выживания в полноценную многопользовательскую ролевую игру. Однако у новинки есть существенная особенность: она будет доступна исключительно владельцам смартфонов.

Новый формат и мобильный эксклюзив

Проект разрабатывает и издает компания Garena по официальной лицензии студии Pocketpair. Создатели обещают переосмыслить глубину, свободу и масштабы оригинальной компьютерной игры, адаптировав их под потребности мобильных платформ. Palworld Online получит совершенно новый сеттинг с оригинальными элементами истории и превратится в полноценную MMO-экосистему. Об этом пишет GamesRadar.

Руководство Pocketpair выбрало Garena в качестве партнера благодаря ее огромному опыту в глобальном издании и локализации мобильных проектов. Игра получит интерфейс, полностью оптимизированный под сенсорные экраны, включая возможность управления одним касанием.

Важно различать этот проект и ранее анонсированную мобильную версию Palworld от компании Krafton – это две разные игры, которые позволят по-разному взглянуть на знакомый мир.

Garena обладает большим опытом в области глобального издания, локализации и управления мобильными играми в режиме реального времени,

– прокомментировал генеральный директор Pocketpair Такуро Мизобе.

Он также добавил, что команда с нетерпением ждет момента, когда игроки по всему миру смогут испытать новый опыт во вселенной Palworld.

Когда ждать релиза?

Выход Palworld Online на устройствах под управлением операционных систем iOS и Android запланирован уже на этот год. Это событие станет частью масштабной стратегии развития франшизы, которая недавно выпустила версию 1.0 основной игры и запустила собственную коллекционную карточную игру.

Несмотря на то, что мобильная эксклюзивность может несколько ограничить аудиторию, разработчики делают ставку на массовость рынка смартфонов. Компания Garena планирует привлечь миллионы новых пользователей, предлагая им знакомые механики сбора существ и строительства баз в формате массовой онлайн-игры, которую удобно носить в кармане.